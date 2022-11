Schüleraustausch zwischen Valence und Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit sechs Monaten Verspätung hatten 36 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen acht und neun des Gymnasiums am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) vom 5. bis 11. Oktober nun endlich wieder die Möglichkeit, an eine Tradition anzuknüpfen, die bereits seit mehr als zehn Jahre besteht: Der Schüleraustausch zwischen dem BSBZ und der Institution Notre Dame Valence (IND). Bei der Ankunft in Valence wurden die deutschen Besucher bereits freudig von ihren französischen Austauschpartnerinnen und -partnern sowie den Schulleiter Jacques Berger erwartet. Die Schülerinnen und Schüler des BSBZ wurden von den Französischlehrerinnen Eva Schützbach und Beate Shaw sowie dem Schulleiter Matthias Förtsch begleitet. Ohne Zögern wurden die Schülerinnen und Schüler des BSBZ in französischer Lebensart von den Familien aufgenommen.

In der Woche gab es Schulführungen durch die französische Kollegin Myriam Deghislage und Sarah (Absolventin des Europäischen Freiwilligendienstes) sowie Internetrecherchen zu den touristischen Sehenswürdigkeiten. Bei einer Stadtrallye lernten die Teilnehmenden Valence kennen und testeten gleichzeitig ihre Französischkenntnisse. Ein Besuch der Grotte Chauvet mit ihren prähistorischen Höhlenmalereien sowie Eindrücke in der Ardècheschlucht auf der Rückreise durften nicht fehlen.

Die Schulleiter Förtsch und Berger händigten noch KMK-Zertifikate der bestandenen Deutschprüfungen an die französischen Schülerinnen und Schüler aus und planten die Weiterführung des Austauschs und weitere Projekte zur Zusammenarbeit beider Schulen.

Die französischen Gastfamilien hatten für das Wochenende zahlreiche Aktivitäten für die deutschen Gäste vorbereitet, unter anderem Lasergame, Acrobranche, Radtouren in Vercors oder Ardèche, Bowling, Einkaufstouren nach Lyon und vieles mehr. Nach ausgefüllten Wochenenden begaben sich die deutschen Besucherinnen und Besucher zusammen mit Emmanuel Jacquard in den in Frankreich sehr berühmten Ort Grignan. Das Schloss erlangte durch die Briefe von Madame de Stael Weltruhm.

Ermöglicht wird der Austausch alle zwei Schuljahre durch die Unterstützung der Stadt Biberach und der Partnerschaftsvereine der Partnerstädte Biberach und Valence, durch Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes und durch die unermüdliche Mitarbeit der Kolleginnen, Kollegen und Schulleitungen im IND und BSBZ.