Schüler spenden Schulranzen

Um finanzschwache Familien in Polen und Rumänien zu unterstützen hat der Gesamtelternbeirat der Biberacher Schulen zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst eine Schulranzensammelaktion bei den vierten Klassen in und um Biberach organisiert. Susanne Kraus-Janik, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, und Alfred Billwiller vom Malteser Hilfsdienst in Biberach freuen sich über 89 gespendeten Schulranzen. Die gehen nun an Kinder in Schulen in Okland in Rumänien und in Schweidnitz, der Biberacher Partnerstadt in Polen.