Schüler sammeln Spenden für Menschen in Nepal

Biberach (sz) - In Nepal verdienen viele Familien ihr Einkommen mit Tourismus. Sie arbeiten als Gepäckschlepper oder verkaufen selbstgemachten Schmuck und Bekleidung. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie steht der Tourismus weltweit immer noch weitgehend still. Das bedeutet, dass vielen Menschen in Nepal die Lebensgrundlage fehlt.

Um diese Not zumindest ein wenig zu lindern wurden die Schülersprecher des Biberacher Wieland-Gymnasiums aktiv und starteten noch im vergangenen Schuljahr eine Spendenaktion für das „Himalayan Project“. Das ist ein von drei ehrenamtlichen Helfern betriebener Verein in Biberach, der normalerweise Schulen in Nepal baut und betreibt. Die SMV des Wieland-Gymnasiums hatte das „Himalayan Project“ in der Vergangenheit bereits mehrfach unterstützt und steht in direktem Kontakt mit Michael Höschele, dem Leiter des Projekts. Bei der neuesten Spendenaktion kamen 2130 Euro zusammen. Damit konnten 100 Familien mit einem Corona-Sofort-Hilfspaket versorgt werden. Das Paket - bestehend aus Reis, Linsen, Öl, Zucker und Tee - wurde in der nahegelegenen Stadt an Menschen verteilt, die durch den Ausfall des Tourismus in Existenznöte geraten sind, auch weil sie keinerlei staatlichen Unterstützungsleistungen erhalten.