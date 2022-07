Schüler/innen organisieren Spendenaktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang des Jahres erschütterte der Ausbruch des Ukrainekrieges viele Menschen. Auch die Schüler*innen an der Grundschule Ringschnait waren sehr betroffen und der Krieg sowie der Flüchtlingsstrom beschäftigte die Kinder sehr. Einige Mädchen spürten stark, dass sie gerne etwas tun möchten. Sie entwickelten die Idee, am Schulfest eine Spendenaktion zu starten, um so Geld für Betroffene zu sammeln.

Schnell stand fest, dass es einen Flohmarkt und Kinderspiele mit Dosenwerfen, Sackhüpfen und Eierlauf geben soll. Die gesamte Klasse 4 erklärte sich bereit, bei der Aktion mitzumachen und auch Schüler*innen der anderen Klassenstufen bekamen Lust mitzuhelfen.

Unterstützung holten sich die Kinder bei ihrer Klassenlehrerin Denise Hornsteiner und der Schulsozialarbeiterin Tina Tordai.

Zum Schluss kamen 312 Euro durch den Flohmarktstand und die freiwilligen Spenden für die Kinderspiele zusammen. Auch der Elternbeirat unterstützte die Aktion mit dem Geld, was durch den Verkauf von Getränken zusammenkam, sodass 500 Euro gespendet werden konnten. Während der Planung beschloss die Klasse, nicht nur Geld für ukrainische Flüchtlinge zu sammeln. Dass es auch in anderen Ländern der Welt bedürftige Menschen gibt, veranlasste die Klasse dazu, auch Geld nach Tansania zu schicken.

250 Euro der Spende überreichte die Klasse an die Caritas Biberach-Saulgau. Damit wird ein Kooperationsprojekt der Caritas und des Amtes für Flüchtlinge und Integration unterstützt. Das Ziel des Projekts ist es, eine Betreuungsmöglichkeit für die geflüchteten Kinder der Gemeinschaftsunterkunft in der Bleicherstraße 47 anzubieten. Mit dem Erlös wird nun die Einrichtung des Raums mitfinanziert.

Herr Hoffmann der Caritas nimmt die Spende entgegen und spricht der Klasse seinen Respekt aus und bedankt sich herzlich mit Luftballons und Schokolade.

Die andere Hälfte des Geldes ging an das Waisenhaus St. Katharina in Mbinga in Tansania. Über die Religionspädagogin der Klasse, Monika Göbel, entstand der Kontakt zur Missionsprokura der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal welche das Waisenhaus St. Katharina in Mbinga unterstützen. Schwester Luisa und Schwester Martina, die stellvertretend für die Ordensschwestern extra nach Ringschnait gereist sind, freuen sich sehr über die Spende und sind beeindruckt, was die Klasse auf die Beine gestellt hat.