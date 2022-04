Schüler erleben die Oper hautnah

Mit der Tanzoper „Les Enfants Terribles“ von Philip Glass war die Junge Oper Stuttgart zu Besuch am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG). Alle Schülernnen und Schüler der Klassen acht bis zehn sowie die Leistungs- und Basiskurse Musik der Klassen elf und zwölf und damit insgesamt rund 300 Zuschauer erlebten die Aufführung, die an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich in der Turnhalle des Pestalozzi-Gymnasiums, stattfand. Davon berichtet die Schule in einem Schreiben.

Die auf dem gleichnamigen Roman von Jean Cocteau beruhende Tanzoper (Regie: Corinna Tetzel) handelt von der eigenartigen Beziehung der Geschwister Paul (Elliott Carlton Hines) und Elisabeth (Laia Vallés), die wie „zwei Glieder desselben Leibs“ agieren. Involviert ist auch der gemeinsame Freund Gérard (Philipp Nicklaus). Als der junge Dargelos (Deborah Saffery) mit einem Schneeball Paul mitten ins Herz trifft, ist es mit der geschwisterlichen Harmonie vorbei. Paul verliebt sich schließlich in Agathe, die Elisabeth bei der Arbeit kennengelernt hat und die Dargelos zum Verwechseln ähnlich sieht (ebenfalls Deborah Saffery). Aus Eifersucht schmiedet Elisabeth eine Intrige, durch die sie erreicht, dass Gérard, der ihn sie verliebt ist, ihre Freundin Agathe heiratet. Dieser erzählt sie, dass Paul nicht an ihr interessiert ist. Eine Katastrophe bahnt sich an.

Gesungen wurde in der Originalsprache Französisch, die erzählenden Zwischentexte wurden auf Deutsch gesprochen. Die durchaus komplexe und anspruchsvolle Handlung dieses surrealistischen Werkes lernten die Klassen und Kurse im Rahmen des Musikunterrichts kennen. Da in Klasse neun kein Musikunterricht erteilt wird, erhielten die vier neunten Klassen von Christoph Sökler, dem Dramaturgen der Glass-Oper und Leiter der Musikvermittlung an der Jungen Oper im Nord (JOiN), am Tag der Aufführung eine inhaltliche Einführung. Die Musikprofilklassen acht und zehn konnten ihre Kenntnisse des Inhalts in einem theaterpädagogischen Workshop vertiefen.

Auch die Orchesterbesetzung mit drei Klavieren war ungewöhnlich. Philip Glass hatte sie ganz bewusst für seine im Stil der Minimal Music geschriebene Opernkomposition gewählt. Neben der Musik und den drei PianistInnen mit ihrer Dirigentin (Musikalische Leitung: Virginie Déjos) faszinierten die vier Darsteller und Darstellerinnen mit ihren herausragenden sängerischen und darstellerischen Leistungen und die Turner und Turnerinnen, mit denen die Junge Oper die in der ursprünglichen Fassung vorgesehenen Rollen der Tänzer besetzte. Daraus entwickelte sich die Idee, die Oper nicht nur im JOiN in Stuttgart aufzuführen, sondern damit in die Schulturnhallen sechs verschiedener Schulen im ländlichen Raum zu gehen, zu denen auch das Biberacher Pestalozzi-Gymnasium gehörte.

Direkt im Anschluss an die Opernaufführung gab es für die Musikprofilklassen und die OberstufenschülerInnen in zwei Gruppen Gelegenheit zu einem Künstlergespräch. „Les Enfants Terribles“ bot den Schülern vielfältige Möglichkeiten, sich selber Gedanken zum Inhalt und zur Inszenierung zu machen. Dass sie dieses Angebot auch angenommen hatten, zeigten die Nachgespräche, die Christoph Sökler mit den Klassen am folgenden Vormittag führte. Sie trugen außerdem zu einem vertieften Verstehen bei und rundeten das umfangreiche Begleitprogramm, zu dem bereits die beiden Probenbesuche der Musikprofilschülerinnen aus Klasse zehn Ende Februar in Stuttgart gehört hatten, ab.

Gunda Herzog, die Leiterin der Fachschaft Musik, hatte sich bereits im September dafür beworben, das Ensemble der Jungen Oper Stuttgart in die Turnhalle des PG zu holen. Sie führte auch die gesamte Organisation der Aufführung und der verschiedenen Musikvermittlungsbausteine durch. Den Schülerinnen und Schülern am Musikprofil-Gymnasium PG wurde so hautnah und unmittelbar ein eindrucksvolles Opernerlebnis ermöglicht.