Schüler des Wieland-Gymnasiums glänzen beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Auch in diesem Jahr nahmen wieder elf Schüler des Wieland-Gymnasiums (WG) erfolgreich am Bundeswettbewerb Fremdsprachen in den Wettbewerbssprachen Englisch und Latein teil. Die Teilnehmer stellten sich anspruchsvollen Aufgaben in den Kompetenzbereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Landeskunde, Wortkunde, kreatives Schreiben/Übersetzung und freies Sprechen in Form eines selbst erstellten Videos.

Schulleiter Ralf Lange und die betreuende Lehrerin Nina Dewor überreichten die Bundesurkunden für die erfolgreiche Teilnahme an Lena Allgaier, Michaela Steinbach, Manuel Unterriker, Ellen Grundl, Zoe Ghosh, Angelika Kaufmann, Pia Völkle, Florian Stopfer, Bence Wieland, Nora Luma und Sebastian Peters. Eine besondere Auszeichnung in Form eines dritten Landespreises erhielt Lena Allgaier für ihre hervorragenden Leistungen in Englisch.