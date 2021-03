Schüler absolvieren erfolgreich Chormentoren-Ausbildung

Am Wieland-Gymnasium (WG) Biberach haben die engagierten Chorsänger Anika Behringer und Raphael Langen, beide Klasse 10, erfolgreich die vom Land und dem Schwäbischen Sängerbund getragene Ausbildung zu Chormentoren abgeschlossen. Anika Behringer hat zudem die C2–Prüfung im Fach Chorleitung abgelegt.

Ziel der Ausbildung ist es vor allem, musikpädagogische Begabungen zu fördern sowie die jungen Menschen zu ermuntern, eigeninitiativ Verantwortungen zu übernehmen und sich im schulischen Bereich zu engagieren. Seit Beginn ihrer Schulzeit am WG engagieren sich die beiden aktiv im musikalisch-künstlerischen Bereich und absolvieren auch ihr Sozialpraktikum als Chor-AG-Mentoren im Schulchor, teilt das WG mit. In den jeweiligen Seminaren erlernten die Teilnehmer Grundlagen der Stimmbildung, Schlagtechnik, Partitureinrichtung, Gehörbildung, Musiktheorie und Spielepädagogik. Die abgeschlossene Ausbildung zum Chormentor gilt als „Musikpädagogischer Nachweis“, der in unterschiedlichen Studiengängen (etwa im Grundschullehramt) als Studienvoraussetzung anerkannt wird. Die C2–Ausbildung im Bereich Chorleitung berechtigt zur Übernahme eines einfachen Chores.