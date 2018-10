Schreiner verzeichnen positiven Trend

Biberach (sz) - Die Schreiner-Innung Biberach hat in der Kreissparkasse Biberach ihre diesjährige Lossprechungsfeier abgehalten. Zeitgleich wurden von einem Teil der neuen Gesellen in einer Ausstellung Gesellenstücke gezeigt.

In diesem Jahr konnten der Obermeister der Schreinerinnung, Peter Krattenmacher, und sein Stellvertreter Ulli Russ 18 Gesellenbriefe übergeben. Ein Auszubildender hat die Prüfungen nicht bestanden. Mit der Attraktivität des Schreinerberufs zeigte sich der Obermeister sehr zufrieden. „Gegenüber dem Vorjahr mit neun Gesellen hat sich die Anzahl in diesem Jahr mehr als verdoppelt und auch die Schulen für die folgenden Jahrgänge sind sehr gut besucht“, so Krattenmacher. Die drei Jahrgangsbesten, Jakob Hörmann, gefolgt von Adrian Krieger und Anna Lena Mäßle, erhielten einen Ausbildungspreis. Zusätzlich darf Jakob Hörmann sein Gesellenstück (Schreibtableau, europäischer Kirschbaum geölt) beim Landeswettbewerb „Gute Form“ im Haus der Wirtschaft in Stuttgart präsentieren.

Begrüßt wurden die künftigen Schreinergesellen und ihre Familien von Peter Huhndorf, dem stellvertretenden Vorstand der Kreissparkasse Biberach. Anschließend sprach, stellvertretend für die ausbildenden Fachschulen in Ehingen, Memmingen und Ravensburg, der Leiter des Fachbereichs Holztechnik von der Gewerblichen Schule Ehingen, Jörg Boßler, ein Grußwort an die ehemaligen Schüler. „Es überkommt mich schon etwas Wehmut, die Schüler ziehen zu lassen“, so Boßler. Bei der Lossprechungsformel bekomme er jedes Mal Gänsehaut, da es im Handwerk eine besonders lange Tradition hat, von Generation zu Generation das Wissen weiterzugeben. Seinen Schülern gab er mit auf den Weg, „dass Sie vom Althergebrachten loslassen sollten, immer mit einem Blick über den Tellerrand, um dabei neue Wege zu gehen“.

Obermeister Krattenmacher sprach dann die traditionelle Lossprechungsformel, durch die man erst zum Gesellen wird. Bei der anschließenden Übergabe der Gesellenbriefe erinnerte er auch an die Bedeutung des Gesellenstücks, „das einem sein ganzes Leben begleitet und immer an die Ausbildung erinnert“.

Die 18 Gesellen: Simon Barth (Möbel Grell, Ummendorf), Selina Bentele (Schreinerei Schaible, Baustetten), Dennis Burger (Schreinerei Schmid, Bad Schussenried), Sebastian Diehm (Schreinerei Mayerföls, Bad Schussenried), Lisa-Maria Gather (Schreinerei Thurner, Ertingen), Noah Grießer (Schreinerei Hensinger, Laupheim), Jakob Hörmann (Schreinerei Daiber, Ringschnait), Tim Karg (Schreinerei Musch, Erolzheim), Michael Kniele (Schreinerei Münst, Betzenweiler), Sven Kollros (ZfP, Bad Schussenried), Eric Kopper (Schreinerei Daiber, Biberach), Adrian Krieger (Schreinerei Saitner, Berkheim), Anna Lena Mäßle (Schreinerei Kennerknecht, Achstetten-Oberholzheim), Catherina Müller (Möbel Grell, Ummendorf), Tobias Ott (Schreinerei Schönegg, Eberhardzell-Ampfelbronn), Mario Podschadel (Mock Einrichtungen, Laupheim), Fabian Schramm (Schreinerei Pfender, Dieterskirch), Sven Reich (Schreinerei Weber, Hürbel)