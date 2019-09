Schreiner stellen Gesellenprüfungsstücke aus

Die Schreiner-Innung Biberach präsentiert die Gesellenstücke ihrer diesjährigen Abschlussprüfungen. Im Anschluss an die Lossprechungsfeier der Nachwuchstischler am 11. September sind die Werke noch bis zum 20. September in der Volksbank Ulm-Biberach am Bismarckring zu sehen.

Am 11. September findet in den Räumlichkeiten der Volksbank Ulm-Biberach am Bismarckring die Lossprechungsfeier der Schreiner-Innung Biberach statt. Obermeister Peter Krattenmacher wird während der Feier den fertigen Schreinergesellen zu ihrem Abschluss gratulieren und die Zeugnisse übergeben. Insgesamt 13 Nachwuchstischler legten im Sommer ihre theoretische und praktische Prüfung erfolgreich ab. Vier weitere Prüflinge sind bereits zur Winterprüfung 2018/2019 angetreten und haben zum Teil aufgrund besonders guter Leistung ihre Ausbildungszeit nach nur zweieinhalb Jahren, statt der regulären drei Jahre, beendet. Ein Teil der Prüfung bestand darin ein Gesellenstück anzufertigen. „Dadurch stellen die angehenden Gesellen die besonderen Fähigkeiten unter Beweis, die sie in ihrer Lehrzeit erworben haben. Mit viel Herzblut, handwerklichem Geschick und Kreativität haben die Prüflinge an ihrem Werkstück gearbeitet – und das mit Erfolg“, erklärte Krattenmacher. Die Gesellenstücke sind im Anschluss an die Lossprechungsfeier noch bis zum 20. September in der Volksbank Ulm-Biberach am Bismarckring ausgestellt und können montags bis freitags zu den regulären Öffnungszeiten besichtigt werden. „Wir freuen uns, den frischgebackenen Schreinergesellen die Möglichkeit zu bieten, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren und hoffen auf zahlreiche Besucher“, teilte Anton Buck, Leiter Oberer Mittelstand und Großkunden der Volksbank in Biberach, mit.