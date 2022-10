Schreiner-Innung Biberach feiert Lossprechung

Die Schreiner-Innung hat in der Volksbank Biberach ihre diesjährige Lossprechungs gefeiert. Zeitgleich wurden von einem Teil der neuen Gesellen in einer Ausstellung ihre Gesellenstücke gezeigt, die während der Geschäftszeiten der Volksbank besichtigt werden konnten.

Nach der Begrüßung durch Anton Buck (Volksbank) und der Einleitung durch Obermeister Peter Krattenmacher wurden Grußworte gesprochen. MdL Thomas Dörflinger, handwerkspolitischer Sprecher der CDU im Landtag, hielt die Festrede. Herbert Geray von der Gewerblichen Schule Ravensburg berichtete aus dem Schulalltag der frischgebackenen Gesellen.

„Ich bin wer – ich bin HandWERker“ kam die Ermahnung von Kreishandwerksmeister Franz Manz. Er bat die neuen Gesellen, mit diesem Slogan Werbung für das Handwerk zu machen, denn „Handwerk wird nicht ersetzt werden können. Blicken Sie stolz in die Zukunft, Sie werden als Fachkräfte gebraucht“.

In diesem Jahr konnte der Obermeister der Schreinerinnung Peter Krattenmacher 10 Gesellenbriefe übergeben. Mit der Attraktivität des Schreinerberufs zeigte sich der Obermeister sehr zufrieden. „Gerade das Schreinerhandwerk ist ein Vorzeigeberuf für das aktuell viel zitierte Thema Nachhaltigkeit. Wir produzieren in der Region mit heimischen Werkstoffen und stellen nachhaltige Produkte her, die reparaturfreundlich sind und über Generationen benutzt werden können“, so der Obermeister. Nach der traditionellen Lossprechungsformel, durch die man erst zum Gesellen wird, wurden die Gesellenbriefe übergeben. Dabei wurde von Krattenmacher auch nochmals eindringlich an die Bedeutung des Gesellenstücks erinnert, „dass einem sein ganzes Leben begleitet und immer an die Ausbildung erinnert“.

Die drei Jahrgangsbesten Leon Wiener (Betrieb: Markus und Erwin Hecht GbR, Ertingen), Gesellin Melanie Litzinger (Schreinerei Kennerknecht, Achstetten) und Milan Milanovic (Moll GmbH, Uttenweiler) erhielten dazu noch einen Ausbildungspreis. Leon Wiener und Melanie Litzinger dürfen zusätzlich ihre Gesellenstücke beim Landeswettbewerb ausstellen.

Gesellen sind nun auch Richard Appel (Härle Innenausbau GmbH, Ummendorf), Jonas Hänsler (Hensinger GmbH, Laupheim), Islam Nagla (Hans-Peter Musch, Erolzheim), Domenik Saal (ZFP Südwürttemberg, Bad Schussenried), Piero Stassi (Franz Georg Münst, Betzenweiler), Sascha Thierauf (Josef Sproll, Biberach), und Justin Wolter (Mock Einrichtungen OHG, Laupheim).

Der Festabend wurde durch drei Musiker des Musikvereins Mittelbiberach umrahmt.