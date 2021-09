Schon fast 9000 Anträge auf Briefwahl bei der Stadt

Am 26. September findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Um Kontakte in den Wahllokalen gering zu halten, hofft die Biberacher Stadtverwaltung auf ein hohes Briefwahlaufkommen. Bislang haben bereits rund 9000 der insgesamt knapp 24 000 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt.

Der Blick auf die vergangene Bundestagswahl im Jahr 2017 macht deutlich, dass das Briefwahlaufkommen bei der diesjährigen Wahl deutlich höher sein wird: 5500 Anträge gingen 2017 bei der Wahlstelle im Rathaus ein. Nun, zwei Wochen nach Zustellung der Wahlbenachrichtigungen, sind bereits rund 9000 Anträge eingegangen.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Anträge abzuarbeiten. Dennoch kann es in Einzelfällen durchaus auch gut eine Woche dauern, bis die Briefwahlunterlagen bei den Antragstellern ankommen“, sagt Florian Achberger von der Wahlstelle. Anträge, die zum Beispiel an einem Samstag in einen Briefkasten der Post gesteckt würden, erreichten die Stadtverwaltung erst im Laufe des Montags. Mit zwei Tagen Bearbeitungszeit und der entsprechenden Postlaufzeit für den Versand zu den Antragstellern, könne somit leicht die Wochenfrist überschritten werden.

Sollten die Unterlagen beim Öffnen vom Adressaten versehentlich beschädigt worden sein, können sie mit Kleber wieder „repariert“ werden. Die Stimme wird dadurch nicht ungültig. Ist ein Kleben nicht möglich, können bei der Wahlstelle (Telefon 07351/51-156) Briefumschläge und Stimmzettel angefordert oder im Rathaus abgeholt werden.

Die Unterlagen für die Briefwahl können auf vielfältige Weise beantragt werden. Am komfortabelsten geht es mit dem Smartphone über den QR-Code, der auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckt ist. Nach dem Scannen des QR-Codes öffnet sich ein vorausgefülltes Formular und es muss nur noch das Geburtsdatum und gegebenenfalls eine abweichende Versandadresse angegeben werden.

Eine weitere Möglichkeit bietet das Antragsformular, das sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet. Außerdem können die Unterlagen auch im Internet unter www.wahlen-bc.de oder per E-Mail an s.behringer@biberach-riss.de beantragt werden. Beim Onlineantrag wird die auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckte Wählernummer benötigt. Für die Antragstellung per E-Mail müssen Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift angegeben werden. Eine Antragstellung per Telefon oder SMS ist nicht zulässig.