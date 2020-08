Schon 400 „Stadtradler“ haben sich angemeldet

Mitte September startet in Biberach die Aktion „Stadtradeln“. Bis jetzt haben sich knapp 50 Teams mit mehr als 400 Radelnden angemeldet. An kreativen Teamnamen mangelt es nicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. So haben sich bereits die „Spaßradler“, der „5. Stock“ oder der „Baur Clan“ registriert. Auch die in Biberach ansässigen Firmen, wie beispielweise Liebherr, Handtmann und Boehringer Ingelheim, nehmen an der Aktion teil.

Wer Lust hat, mit einem eigenen Team mitzumachen oder doch ganz klassisch dem „Offenen Team – Biberach Riß“ beitreten möchte, kann sich jederzeit online unter www.stadtradeln.de/biberach-riss anmelden. Voraussetzung ist, dass man in Biberach arbeitet, wohnt, eine (Hoch-)Schule besucht oder Mitglied in einem Verein ist.

Erfüllt man eine dieser Voraussetzungen, kann man seine Kilometer überall erradeln. Denn der Spaß am Fahrradfahren endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze. Egal, ob es der Weg mit dem Fahrrad zum Wochenmarkt, die Pedelectour durch die hügelige Landschaft Oberschwabens oder doch die Mountainbiketour in den Alpen ist, gezählt werden all diese Kilometer, vorausgesetzt sie wurden während des dreiwöchigen Aktionszeitraums zurückgelegt.