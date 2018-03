Schoenenbergers sichern sich Bronze

Mit einer Bronzemedaille im Gepäck sind Birgit und Christophe Schoenenberger von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach von den baden-württembergischen Landesmeisterschaften der Altersgruppen Senioren I bis III in den lateinamerikanischen Tänzen aus Rudersberg zurückgekehrt. Damit rückte der Aufstieg in die A-Klasse näher.

In der Gemeindehalle in Rudersberg waren Christophe und Birgit Schoenenberger in der B-Klasse der Senioren II (ab 45 Jahren) am Start. Fünf leistungsstarke Paare stellten sich den kritischen Blicken der sieben Juroren, die die fünf präsentierten Tänze zu beurteilen hatten. Der Start gelang Schoenenbergers nur mäßig, das TSA-Paar musste sich im Samba mit Platz fünf begnügen.

Kontinuierliche Steigerung

Dann arbeiteten sich beide aber kontinuierlich nach vorn, lagen beim Cha-Cha-Cha und Rumba bereits auf Platz drei. Im folgenden Pasodoble bekamen Schoenenbergers bereits von drei Wertungsrichtern die Platzziffer zwei und wurden nur knapp auf Platz drei verwiesen. Dafür reichte es im Lieblingstanz der beiden, dem abschließenden Jive, mit sogar zwei Einsen souverän zu Platz zwei. In der Gesamtwertung konnten sich Schoenenbergers so die Bronzemedaille sichern. Damit holten sie sich gleichzeitig die letzte nötige Platzierung zum Aufstieg in die nächsthöhere A-Klasse, die zweithöchste Klasse im deutschen Tanzsport. Zum Aufstieg fehlen nun noch einige wenige Punkte. „Es war eine tolle Atmosphäre und wunderschön, nach hartem und langwierigem Training einmal wieder auf dem Treppchen zu landen“, sagten beide einhellig.