Birgit und Christophe Schoenenberger von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben beim letzten Trophy-Wettbewerb des baden-württembergischen Tanzsportverbands in Leonberg-Gebersheim zweimal Platz drei bei den Senioren (Sen) II belegt. Damit sicherte sich das TSA-Paar die Bronzemedaille in der Gesamtwertung.

Gastgeber des letzten Trophy-Wettbewerbs war der TSC Höfingen in der Gäublickhalle. Das Ehepaar Birgit und Christophe Schoenenberger trat in der Latein-Sektion in zwei verschiedenen Altersklassen in der B-Klasse an. Bei den Sen I (ab 35 Jahren) erreichte das TSA-Paar zweimal die Endrunde der besten sieben Paare und musste sich jeweils mit dem siebten Platz zufriedengeben.

Bei den Sen-II-Turnieren lief es besser. Zweimal zogen Schoenenberger/Schoenenberger souverän in die Finalrunde der sechs besten Paare ein. An Tag eins erhielten sie sehr gemischte Wertungen für den Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Pasodoble und Jive. Das Resultat: der dritte Platz. Am zweiten Tag steigerte sich das TSA-Paar kontinuierlich und landete in den Einzelwertungen für den Pasodoble und Jive sogar auf Rang zwei. In der Endabrechnung fanden sich Schoenenberger/Schoenenberger erneut auf dem dritten Platz wieder, mit zwei Aufstiegsplatzierungen für den Sprung in die A-Klasse in der Tasche. In der Trophy-Gesamtwertung aller vier Qualifikationsturniere erzielte das TSA-Paar bei den Sen I Platz vier sowie bei den Sen II die Bronzemedaille.

Renate und Uwe Waldschmidt starteten am zweiten Tag in Leonberg-Gebersheim bei den Turnieren der D-Klasse der Sen III (ab 55 Jahren) und Sen II. Im kleinen Starterfeld von fünf Paaren bei den Sen III sicherten sich beide den dritten Platz. In der jüngeren Startklasse bei den Sen II traten elf Paare an. Waldschmidt/Waldschmidt erreichten auch dort souverän die Endrunde, in der das TSA-Paar letztlich Platz vier belegte. Damit haben beide die erforderlichen Platzierungen für den Aufstieg in die C-Klasse auf der Habenseite und müssen nun noch die nötigen Aufstiegspunkte sammeln. „Wir sind mit den Ergebnissen zufrieden und fühlen uns neu motiviert, in den folgenden Turnieren weiter auf Punktejagd zu gehen“, kommentierte Renate Waldschmidt die Ergebnisse.