Schützenfest Biberach gestartet: Das sind die Bilder vom ersten Abend

Nach drei Jahren ohne Schützenfest hat das Warten ein Ende: Mit dem Bieranstich im Festzelt auf dem Gigelberg ist Biberach in die Schützenfestzeit 2022 gestartet.

Zu den Klängen der Kleinen Schützenmusik zog die Schützendirektion am frühen Abend ins Festzelt ein. Mit wenigen, kräftigen Schlägen zapfte Vorsitzender Rainer Fuchs das erste Fass Schützenfestbier an. Mit Christian Breckel (Berg Brauerei), Brauereichef Ulrich Zimmermann, den neuen Festwirten Ingo Reusch und Reinhold Schmid sowie Benjamin Felka (Berg Brauerei) stieß er auf ein friedliches Schützenfest an.

„Wir lernen noch dazu“

Er freue sich, dass das Schützenfest nach drei Jahren endlich wieder in gewohnter Weise stattfinden könne, sagte Fuchs in einer kurzen Rede. Er dankte den Anwohnern für ihr Verständnis, der Berg Brauerei für das hervorragende Schützenfestbier und wünschte den neuen Festwirten alles Gute.

Festwirt Ingo Reusch berichtete von der strapaziösen Aufbauphase des Festzelts in der Hitze der vergangenen Tage. Die gut besetzten Bierbänke entschädigten für die ganze Arbeit. Er bat um Nachsicht, wenn mal etwas nicht so funktioniere wie geplant. „Wir geben unser Bestes, aber wir lernen auch noch dazu“, sagte Reusch zu seiner Festwirts-Premiere.