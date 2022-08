Schöne Ferientage als Meeresbewohner in Titania

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der zweiten Woche der Pfingstferien, vom 13. bis 17. Juni fand 2022 nach langer pandemiebedingter Pause das große Jugendzeltlager der TG Biberach und des Turngau Oberschwabens am Zeltplatz „Hohes Haus“ in Biberach statt. Mit etwa 40 Kindern aus dem gesamten Gebiet des Turngau Oberschwabens war das Zeltlager komplett ausgebucht und die ehrenamtlichen Betreuer und Küchenkräfte hatten alle Hände voll zu tun.

Verkleidet als Fische, Meerjungfrauen, Korallen, Seepferdchen und anderen Meeresbewohner erlebten alle gemeinsam eine tolle Woche, in der es jede Menge zu erleben gab. In der Woche ging es um die Unterwasserstadt Titania und ihre Bewohner. Während des Zeltlagers konnten die Kinder bei Aktionen wie dem Geländespiel oder der Ulkiade ihr Können zeigen. Am Mittwoch wurde eine Action Bound um das Zeltlager herum gemacht, bei der die Kinder unterschiedliche Fragen oder Aufgaben erfüllen mussten. Zum Abschluss wurde am Donnerstagabend eine große Party gefeiert. Bei den heißen Temperaturen gab es auch die ein oder andere Wasserschlacht, die Betreuer und Kinder als Abkühlung nutzten. Außerdem hatte das Zeltlager Besuch von der Feuerwehr Biberach, die auf der großen Wiese mit ihren Wasserschläuchen Kinder und Betreuer abgekühlt hat. Bei Aktionen wie der Nachtwanderung oder auch dem Überraschungsabend, der ein Karaoke-Abend war, hatten alle viel Spaß. Die ganze Woche über konnten die Kinder verschiedene Bastel- und Spielangebote nutzen, wie beispielsweise die verschiedenen Arbeitskreise, bei denen Holzstühle und Haarreifen gebastelt wurden. Es wurde geschminkt, Ballspiele gespielt oder Tischkicker aus Obstkisten gebastelt. Immer wieder fanden auf der großen Wiese Großgruppenspiele wie Funky Chicken und Fußball statt. Die Kinder und Betreuer verausgabten sich gemeinsam.

Die Zeltlagerwoche war für Groß und Klein ein Highlight, Teilnehmer und Betreuer hatten jede Menge Spaß, Bewegung und viele Erlebnisse in der freien Natur. Zum Gelingen dieser Freizeit, deren Organisation, Auf- und Abbau sowie Durchführung komplett ehrenamtlich geleistet werden, haben in diesem Jahr 30 Betreuer und Küchenmitarbeiter beigetragen. Unterstützt wurde das Team durch den DRK Ortsverein Biberach, der die ganze Woche vor Ort war und die Versorgung der größeren und kleineren Blessuren übernahm. Ein besonderer Dank gilt außerdem den Sponsoren und Unterstützern.