Schnupperchorprobe beim Männerchor Frohsinn

Mehr als 40 Sänger zählen schon zum Männerchor Frohsinn Biberach. Nach dem Jubiläumskonzert im vergangenen Herbst will der Chor nun weitere Sänger zum Mitsingen animieren.

„Alle singfreudigen Männer in jedem Alter – besonders auch im Ruhestand – sollten sich unserem Chor anschließen und mitsingen“, sagt Chorleiter Simon Föhr. „Singen ist gesund, schafft Freude und Freunde. Außerdem hält es fit.“ Lieder wie „Hakuna Matata“, „Conquest of Paradise“, „Über den Wolken“ oder „Fürstenfeld“ zählen zum neuen Repertoire des vierstimmigen Chor.

Im Biberacher Feuerwehrhaus in der Bleicherstraße findet am Dienstag, 24. Januar, um 19.30 Uhr, wieder eine „doppelte Probe“ für Schnuppersänger statt. Jeder Frohsinn-Sänger muss mindestens einen weiteren Sänger unverbindlich zur Probe mitbringen und diesem einen Einblick in die Chorarbeit und in den Verein geben.