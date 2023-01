Schnupper-Tag der Notfallseelsorge

Die Notfallseelsorge im Landkreis Biberach sucht aktuell wieder neue Mitarbeitende, die sich eine intensive und qualifizierte ehrenamtliche Aufgabe von Mensch zu Mensch wünschen und das Team verstärken. Um allen Interessierten die Aufgaben und das Arbeiten der Notfallseelsorge vorzustellen, sowie Einblicke in die Ausbildung zu geben, findet am Samstag, den 14. Januar von 11 bis 15 Uhr im Alfons-Auer-Haus in der Kolpingstraße 43 in Biberach ein offener Informations- und Schnupper-Tag statt.

Neben der praxisnahen Vorstellung des Dienstes an verschiedenen Stationen und Info-Punkten gibt es dort Raum für Fragen und den Austausch mit erfahrenen Mitarbeitenden, sowie Auszubildenden. Die Notfallseelsorge ist seit 21 Jahren als Dienst der psychosozialen Akuthilfe im Hilfeleistungssystem im Landkreis engagiert.

In über 120 Einsätzen pro Jahr begleiten die Mitarbeitenden Menschen in akuten Notfall- und Krisensituationen direkt vor Ort. Der nächste Ausbildungslehrgang startet im März 2023. Interessenten sollten sich bis spätestens Ende Januar melden. Weitere Auskünfte gibt es bei der Leiterin der Notfallseelsorge, Iris Espenlaub unter der Telefonnummer 07352/9223997, per Mail unter NotfallseelsorgeBC@drs.de oder auf der Website https://notfallseelsorge-bc.de