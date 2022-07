Schnokastich spielen den Auftakt der Rondellkonzerte

Der Verein Biberacher Musiknacht lädt in den nächsten Wochen zu den Rondellkonzerten 2022 ein. Den Auftackt machen am Sonntag, 31. Juli, die Schönebürger Schwoba-Rocker von Schnokastich. Das Quintett hat in ihrem Repertoire Platz für jeden Musikstil, sei‘s Reggae, Rock oder Schnulze, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Bei den Rondellkonzerten treten Bands unterschiedlichster Stilrichtungen an den Sonntagabenden in den Sommerferien ab 19 Uhr in heimeliger und idyllischer Atmosphäre im Stadtgartenrondell auf, das im hinteren Teil des Stadtgartens direkt unter dem „Weißen Turm“ liegt. Das Organisationsteam empfiehlt den Besuchern, auch bei gutem Wetter Sitzkissen und Pullover/Jacke ins Rondell mitzunehmen. Bei schlechtem Wetter dient die Stadtbierhalle auf dem Gigelberg als Ausweichquartier. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen. Die weiteren Termine der Rondellkonzerte sind: 7. August:. Italo & Friends Italienische Songs und Blues aus der italienischen Partnerstadt Asti; 14. August: Hee Haw Picking Band, Country, Western, Honkey Tonk; 21. August: Tom Slam und Thunderflowers; 28. August: New Century Modern, Rock und Pop; 4. September: Cold Turkey, Best of Rock; 11. September: Art of Simon, Simon & Garfunkel-Songs und Hits der 60er. Mehr Infos unter www.muna-bc.de und www.schnokastich.de.