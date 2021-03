Schnelltestzentrum zieht in die Stadthalle um

Und wieder ein neuer Standort: Das Corona-Schnelltestzentrum der Stadt Biberach zieht nun in die Stadthalle um. Dort sind ab Samstag, 20. März, kostenlose Schnelltests für alle Bürger möglich. . Die Online-Terminbuchung erfolgt wie bis her über die städtische Homepage www.biberach-riss.de/schnelltest.

Weil Sturmböen am vergangenen Samstag ein Zelt des mobilen Testzentrums zerstörten, wurde das Testangebot vorübergehend ins Feuerwehrhaus in der Bleicherstraße verlegt (SZ berichtete). Mit der Verlagerung des Testzentrums in die Stadthalle hat die Stadt Biberach nun eine wetterunabhängige Lösung gefunden.

Tests sind zu folgenden Terminen möglich: montags von 17 bis 20 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 und von 17 bis 20 Uhr, sowie samstags von 8 bis 12 Uhr. Die Online-Terminbuchung erfolgt über die städtische Homepage. Das Angebot gilt zunächst bis Ende März.

Angesprochen werden sollen gemäß der Vorgaben des Landes insbesondere Personen, die mit vulnerablen Menschen in Kontakt sind (zum Beispiel pflegende Angehörige), Personen, die aus beruflichen oder privaten Gründen ein erhöhtes Infektionsrisiko haben und Beschäftigte in der Jugendhilfe.

Für Schülerinnen und Schüler und das gesamte Personal an städtischen Schulen sowie für die Beschäftigten in städtischen Kindertageseinrichtungen hat die Stadtverwaltung Schnelltests besorgt. Für die Durchführung der Tests konnten Ehrenamtliche, überwiegend aus den Einrichtungen und zum Teil aus dem Kreis der Eltern, gewonnen werden. Besucher des Bürgerheims Biberach können weiterhin dort getestet werden.

Wer sich krank fühlt oder bereits Symptome aufweist, kann im Testzentrum in der Stadthalle nicht getestet werden.