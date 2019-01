Schneider belegt Platz elf in Baden-Baden

Als einziger Fechter der TG Biberach ist David Schneider beim Sparkassen-Cup in Baden-Baden an den Start gegangen und hat das Turnier auf dem elften Platz abgeschlossen. Insgesamt 45 Florett-Fechter waren bei dem württembergischen Ranglistenturnier vor Ort. Schneider gewann in der Sechser-Vorrundengruppe alle Gefechte und war somit unter den 36 Aufsteigern. An vierter Stelle der Setzliste erhielt er ein Freilos für die 64er-K.-o.-Runde ohne Hoffnungslauf. Auch das Gefecht in der Runde der besten 32 konnte Schneider nach Verlängerung noch mit 9:8 für sich entscheiden. Dann ereilte ihn aber knapp das Aus durch eine 14:15-Niederlage und er belegte Platz elf.