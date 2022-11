Schneewittchen und die sieben Zwerge als märchenhaftes Ballett

Das Nationale Opern- und Baletttheater aus Kharkiv (Ukraine) führt am Samstag, 3. Dezember, 17 Uhr, in der Stadthalle in Biberach „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ auf. Das märchenhafte Ballett verzaubert laut Ankündigung des Kulturamts der Stadt Biberach nicht nur das junge Publikum. Die romantische Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen mit guten und bösen Charakteren will den Kindern zeigen, an Güte und Gerechtigkeit zu glauben und Herausforderungen zu überwinden.

Es gibt viele szenische Interpretationen dieses Märchens. Das erste Ballett zur Musik des polnischen Komponisten Bogdan Pawlowski mit der Choreografie von Genrikh Mayorov wurde 1975 auf der Bühne des Nationalen Opern- und Balletttheaters von Kharkiv (Ukraine) aufgeführt. Seitdem ist das Ballett ein fester Bestandteil des Repertoires des Theaters und zieht nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene in seinen Bann.

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr erhältlich. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751/29 555 777) möglich.