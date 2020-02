Schneeschuhtour zum Edelsberg

Der Deutsch Alpenverein Biberach unternimmt am Samstag, 29. Februar, oder Sonntag, 1. März, rach eine Schneeschuhtour bei Pfronten . Der Aufstieg erfolgt von Kappel (850 Meter) über die Kappeler Alpe vorbei am Sportheim Böck zum Edelsberg (1629 Meter) und zur Alpspitze (1579 Meter). Die Gehzeit beträgt fünf bis sechs Stunden, wobei circa 780 Höhenmeter im Auf und Abstieg zu überwinden sind. Die Tour wird mit Schwierigkeitsstufe I bis II eingestuft. Schneeschuhgerechte Ausrüstung ist mitzubringen. Die Abfahrt erfolgt um 7.30 Uhr in Biberach am Parkplatz Ecke Memminger Straße/Königsbergallee. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Die Tourenleitung hat Andreas Schnapp.

Anmeldung ist am Donnerstag, 27. Februar, zwischen 18 und 19.30 Uhr möglich unter Telefon 07351/371303.