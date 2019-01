Schneeschuhtour im Lecknertal

Der Deutsche Alpenverein bietet am Samstag, 2., oder Sonntag, 3. Februar, eine mittlere Schneeschuhtour ins Lecknertal mit Aufstieg zum Koppachstein in der Nähe des Hochgrats an. Der Abstieg vom 1537 hohen Koppachstein erfolgt über die Ochsenlager- und Leckenholzalpen. Die Tour besitzt Schwierigkeitsstufe II, bis zu 750 Höhenmeter und eine Gehzeit von circa fünf Stunden. Der DAV weist darauf hin, dass eine schneeschuhgerechte Ausrüstung notwendig ist. Die Tourenführung hat Thomas Haile. Die Abfahrt ist am Samstag oder Sonntag um 7 Uhr vom Parkplatz in der Memminger Straße. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Anmeldung ist möglich am Donnerstag, 31. Januar, zwischen 19 und 20 Uhr unter Telefon 0173/374 3209.