Schnappschildkröte schnappt bei 68-Jährigem zu

Eine Schnappschildkröte ist in Biberach ihrem Namen vollends gerecht geworden: Ein 68-Jähriger habe das Tier am Samstagabend bei einem Spaziergang mit seiner Familie auf einem Friedhofsgelände entdeckt, teilte die Polizei in Ulm am Montag mit. Als er die Hand nach dem Tier ausstreckte, habe ihm die Schnappschildkröte in den Finger gebissen.

Polizisten leisteten bei dem Verletzten Erste Hilfe. Wie die Ermittlungen ergaben, war das Tier wohl aus der Aussegnungshalle des Friedhofs ausgebüxt. Ein Friedhofsmitarbeiter habe die Schildkröte wieder dorthin zurück ins Terrarium gebracht.

Das Polizeipräsidium untermauerte die Bissigkeit des Tiers noch mit dessen zweiten Namen – Schnappschildkröten werden auch Alligatorschildkröten genannt.

Update: Zunächst hatte die Polizei den Vorfall nach Warthausen zugeordnet. Das wurde inzwischen korrigiert - die Schildkröte war in Biberach unterwegs.