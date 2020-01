Schmidt soll Bellamont zum Klassenerhalt führen

Der FC Bellamont hat Viktor Schmidt als neuen Trainer verpflichtet. Der Ummendorfer soll mit dem FCB den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A I sicherstellen und darüber hinaus auch in der kommenden Saison die Mannschaft führen, heißt es in einer Pressemitteilung des Tabellenzwölften. Bei Bellamont tritt er die Nachfolge von Manuel Lutz an. Der FCB und Lutz hatten sich Anfang Dezember nach Vereinsangaben einvernehmlich getrennt.

„Viktor passt sehr gut zu dem von uns definierten Trainerprofil. Er legt großen Wert auf die Kommunikation mit der Mannschaft und die Stärkung des Teamgeistes“, wird FCB-Abteilungsleiter Denis Härle in der Mitteilung zitiert. „Ich bin mir sicher, dass er die Mannschaft in der Vorbereitung auf ein gutes konditionelles und spielerisches Niveau bringen wird, um die Mission Klassenerhalt gemeinsam zu schaffen.“ Am Mittwoch habe sich Schmidt der Mannschaft vorgestellt und bereits den Vorbereitungsplan für die Rückrunde bekannt gegeben.

In die geht FC Bellamont als Drittletzter. In den bisherigen 15 Saisonspielen hat der FCB 16 Punkte (Tordifferenz: 31:45) geholt und damit nur einen Zähler mehr auf dem Konto als der Vorletzte, die LJG Unterschwarzach. Der Vorsprung auf das Schlusslicht SV Dettingen II beträgt zwei Punkte. Nur drei Punkte trennen Bellamont derweil vom Tabellenachten SV Ellwangen, der allerdings ein Spiel weniger als der FCB absolviert hat.

„Als die Anfrage von Bellamont kam, habe ich ein paar Tage überlegt und dann zugesagt“, sagt Viktor Schmidt auf SZ-Nachfrage. „Ich habe lange genug Pause gemacht.“ Der 39-Jährige frühere Coach des SV Reinstetten (Landesliga und Bezirksliga) hatte zuletzt in der Saison 2017/18 den FC Inter Laupheim (damals noch Kreisliga A II) trainiert. „Die Aufgabe reizt mich, den FC Bellamont zum Klassenerhalt zu führen und einfach mal mal etwas ganz Neues zu machen“, so Schmidt. Den Klassenerhalt zu erreichen, werde schwer genug, dies zeige schon die Tabelle. „Bellamont hat hat bisher die meisten Gegentore kassiert. Da gilt es, den Hebel anzusetzen in der Vorbereitung, die am 7. Februar beginnt“, sagt der neue FCB-Trainer und fügt hinzu: „Wir müssen gut aus der Winterpause kommen. Die Mannschaft hat das Potenzial für den Klassenerhalt. Wir müssen es nur auf den Platz bringen.“