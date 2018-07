Schmid läuft zum Altersklassensieg

Hubert Schmid (TSV Laupheim) und Philipp Posmyk (TG Biberach) haben beim Brunnenfestlauf in Reute jeweils Podesplätze in ihren Altersklassen belegt. Auf der vermessenen Zehn-Kilometer-Strecke durch Reute hatten die Läufer vier Runden auf Asphalt zu bewältigen.

Hubert Schmid kam in 37:25 Minuten als Sieger der Altersklasse (AK) 50 und als Sechster der Gesamtwertung ins Ziel. Philipp Posmyk benötigte 38:42 Minuten und belegte damit den zweiten Platz in der AK 55 und insgesamt Rang neun. Roland Stelzner (TG Biberach) wurde in 47:40 Minuten Sechster der AK55.

Lukas Steier (LG Welfen) gewann in Reute den Lauf in 35:12 Minuten bei den Männern und Ricarda Rapp (TSV Stetten a. k. M.) in 40:15 Minuten bei den Frauen. 60 Teilnehmer gingen insgesamt an den Start.