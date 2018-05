Schmid läuft auf Platz zwei in Riedlingen

Hubert Schmid vom TSV Laupheim hat beim Riedlinger Stadtlauf den zweiten Platz belegt. Er überquerte auf der zehn Kilometer langen Strecke nach 38:13 Minuten die Ziellinie. In seiner Altersklasse (AK50) gewann Schmid souverän. Den Gesamtsieg beim Stadtlauf holte sich Richard Oswald (TSV Riedlingen/37:06 Minuten) bei den Männern und Veronika Ulrich (TSG Ehingen/43:47 Minuten) bei den Frauen.

Insgesamt traten 61 Sportler an, die acht Runden durch die Riedlinger Innenstadt zu bewältigen hatten. Bei den Frauen belegte Martina Locherer vom SV Birkenhard in 48:05 Minuten den fünften Platz (33. Gesamtwertung) und in der AK50 den dritten Platz.

Philipp Posmyk von der TG Biberach schlug sich derweil gut beim Schmalegger Frühlingslauf. Die wellige Strecke durch die schöne Landschaft rund um Schmalegg war nicht ganz einfach zu laufen, weil durch das hügelige Terrain immer wieder der Rhythmus unterbrochen wurde. Die Läufer mussten rund zehn Kilometer zurücklegen. Posmyk lief ein starkes Rennen und kam nach 40:04 Minuten als Zehnter ins Ziel, Platz zwei holte er sich in seiner Altersklasse (AK55). Fabian Löffler (DAV Ravensburg) siegte in Schmalegg in 35:16 Minuten bei den Männern und Stephanie Wunderle (SG Niederwangen) in 44:00 Minuten bei den Frauen. Insgesamt nahmen 173 Sportler bei der Veranstaltung teil.