Schmetterlings-Expedition im Grünen Klassenzimmer

Im Grünen Klassenzimmer der Bürgerstiftung Biberach hat kürzlich das NABU-Sommerferienprogramm rund um das Thema Schmetterlinge stattgefunden. Sonia Müller und Nicole Jüngling erkundeten gemeinsam mit 14 Kindern drei Stunden lang die faszinierende Welt der bunten Gaukler. Dabei wurde die wundersame Verwandlung einer Raupe zum Schmetterling in einer Geschichte erlebbar. Mit Spiel und Spaß konnten die Kinder ausprobieren, ob sie so gut riechen können wie Schmetterlinge, wie die Falter Nahrung aufnehmen oder welche Gefahren ihnen bei ihren Flügen drohen können. Das an der Mittelbiberacher Steige gelegene Gelände mit seinem Strukturreichtum und der naturnahen Gestaltung ist ideal für Expeditionen in der Natur und wurde von der Bürgerstiftung zur Verfügung gestellt. In der kurzen Sonnenphase konnten sofort mehrere Schmetterlingsarten sowie viele weitere Insekten beobachtet werden, die in der bunten Blüten-Vielfalt reichlich Nahrung fanden. Zum Abschluss wurden noch kunterbunte Tonschmetterlinge gebastelt und an der Feuerschale Würstchen gegrillt.