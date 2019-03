Schlusslicht ist gegen Spitzenreiter gefordert

Letzter gegen Erster heißt es am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A II, wenn der SV Sulmetingen II die SGM Warthausen/Birkenhard empfängt (13.15 Uhr). Anstoß bei allen anderen Partien ist am Sonntag um 15 Uhr. Dann spielt der SV Burgrieden bei der SGM Altheim/Schemmerberg. Alberweiler steht vor einem schwerem Spiel in Schönebürg. Im Kellerduell treffen Mietingen II und Laupertshausen/Maselheim aufeinander.

Die jüngste Aufgabe hat die SGM Warthausen/Birkenhard bravourös erledigt. Beim Gastspiel in Alberweiler gab es einen 2:0-Sieg, Gleichzeitig patzte der SV Burgrieden und die SGM war neuer Tabellenführer. Beim Tabellenletzten SV Sulmetingen II sollte nichts anbrennen, wenn der Tabellenführer den Gegner nicht total unterschätzt. Sulmetingen II machte zwar zuletzt dem SV Äpfingen das Leben schwer, zu etwas Zählbarem hat es aber dennoch nicht gereicht.

Das hatte man sich beim SV Burgrieden anders vorgestellt: Die Heimniederlage im Derby gegen die SF Bronnen hatte man zum Start ins Jahr 2019 nicht auf dem Zettel. Am Sonntag tritt der SVB auf dem Sportgelände in Altheim gegen die SGM Altheim/Schemmerberg an. Die SGM hatte spielfrei und befindet sich deshalb noch nicht im Wettkampfmodus. Spielt dieser Umstand den Gästen aus Burgrieden in die Karten?

Eine ganz schwere Auswärtsaufgabe hat der drittplatzierte SV Alberweiler vor sich. Beim SC Schönebürg wird es nicht einfach werden für den Bezirksliga-Absteiger. Schönebürg war zwar auch noch spielfrei, aber das erste Liga-Heimspiel im neuen Jahr will der Sportclub nicht in den Sand setzen. Der SVA weiß, gegenüber dem Spiel gegen Warthausen/Birkenhard muss eine Schippe draufgelegt werden.

Heikle Aufgabe

Ein Kellerduell findet beim SV Mietingen II statt, dort ist die SGM Laupertshausen/Maselheim zu Gast. Die SGM holte im Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach einen Punkt. Nicht der große Wurf, wenn man tief im Tabellensumpf steht, aber doch besser als nichts. Der zuletzt spielfreie SV Mietingen II liegt dadurch mit seinen neun Punkten einen Zähler zurück. Eine ganz heikle Aufgabe für beide Mannschaften.

Die SF Bronnen haben den SV Schemmerhofen zu Gast. Bronnen überraschte in Burgrieden durch seinen Einsatz und wurde prompt mit drei Punkten belohnt. Das Gästeteam vom SV Schemmerhofen kam in Wain über ein Remis nicht hinaus. Wenn Bronnen die Leistung vom vorigen Spiel nochmals abrufen kann, dann wird es für Schemmerhofen schwer werden, an die begehrten Punkte zu kommen.

Noch etwas schwergängig lief der Motor am vergangenen Sonntag beim FC Wacker Biberach und beim SV Äpfingen. In Biberach treffen am Sonntag beide Teams aufeinander. Nur zwei Zähler trennen die beiden Mannschaften in der Tabelle. Trotzdem, schon aufgrund des Heimvorteils liegt die Favoritenrolle eher beim FC Wacker. Die SG Mettenberg bekommt Besuch vom Tabellennachbarn TSV Wain. Mettenberg hat allerdings vier Punkte mehr auf dem Konto. Aber Wain zeigte im Heimspiel gegen Schemmerhofen, dass der Aufwärtstrend, der im November 2018 eingeleitet wurde, ins Jahr 2019 mitgenommen wurde. Deshalb hat Mettenberg am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Biberach eine schwierige Aufgabe vor sich.