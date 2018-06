Schlusslicht Biberach II bittet zum Derby

Ein Derby zwischen dem FV Biberach II und dem TSV Ummendorf (Anstoß: Sonntag, 13 Uhr) steigt am kommenden Spieltag in der Fußball-Kreisliga A I. Mittelbiberach hat mit dem SV Kirchdorf wieder ein dickes Brett zu bohren. Tabellenführer Erolzheim hat die LJG Unterschwarzach zu Gast. Anpfiff in Dettingen ist am Sonntag, 24. September, um 13.15 Uhr in Winterstettenstadt um 16 Uhr und bei allen anderen Spielen um 15 Uhr.

Hauchdünn ist der Vorsprung von Tabellenführer SV Erolzheim. Der ärgste Verfolger SV Kirchdorf hat ebenfalls 15 Punkte auf dem Konto, aber ein Spiel weniger bestritten. Außerdem haben die Kirchdorfer bisher noch kein Gegentor kassiert. Am Tabellenende steckt der FV Biberach II fest, der nach sechs Spielen immer noch ohne Punktgewinn dasteht und das schlechteste Torverhältnis hat: Zwei geschossenen Toren stehen bereits 19 Gegentreffer gegenüber.

Zum Derby empfängt der FV Biberach II den TSV Ummendorf. Der TSV hat sich wieder auf Rang drei vorgearbeitet und ist in Biberach natürlich klar in der Favoritenrolle. Wenn der TSV Ummendorf den Gegner nicht total unterschätzt, dürfte er mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Tabellenführer SV Erolzheim hat die LJG Unterschwarzach zu Gast. Die Ergebnisse stimmen derzeit beim SVE. Der FC Mittelbiberach, der in dieser Saison kein Leichtgewicht ist, wurde am Ende doch noch mit 3:1 besiegt. Der Gast aus Unterschwarzach ist Vorletzter und scheint an der Spielzeit 2017/18 noch keinen richtigen Spaß gefunden zu haben. Auch in Erolzheim wird es einen anstrengenden Sonntagnachmittig für die LJG geben.

Der SV Kirchdorf reist zum FC Mittelbiberach. Beide Mannschaften werden sich nichts schenken und entsprechend mühsam wird das Spiel für beide werden. Mittelbiberach machte es dem SV Erolzheim zuletzt sehr schwer. Das Heimrecht könnte dem FCM noch einen weiteren Schub geben.

Zurück im Ligaalltag

Endlich mal wieder Punkte gab es für den SV Dettingen II beim Gastspiel in Ochsenhausen. Dieser Sieg reichte immerhin dazu aus, den SVD II vom Tabellenkeller etwas wegzuhieven. Ein schwieriges Heimspiel steht nun an, der SV Muttensweiler kommt ins Illertal gereist. Muttensweiler bezwang im Derby den SV Winterstettenstadt und muss sich nun wieder dem Ligaalltag stellen.

Der FC Bellamont kam zu einem 5:0-Sieg gegen das Schlusslicht FV Biberach II. Ganz so einfach wird die Partie beim SV Winterstettenstadt nicht werden. Der SVW ist auch in dieser Saison noch keine Übermannschaft, aber es dürfte reichen, um den FCB in Schwierigkeiten zu bringen.

Rückwärts marschiert der SV Stafflangen. Sieben Punkte aus sechs Spielen sind zu wenig für die erste Tabellenhälfte. Gastgeber SV Erlenmoos hat zwei Zähler mehr und wird alles versuchen, den Abstand zum SV Stafflangen zu wahren. In Erlenmoos dürfte es ein Spiel auf Augenhöhe geben.

Spielfrei war zuletzt der SV Haslach, trotzdem steht der Aufsteiger nicht schlecht da. Gegen die Gäste vom SV Ochsenhausen II ist der SV Haslach nun sogar wieder in der Favoritenrolle. Haslach will in Heimspielen gegen Mannschaften, die auf einem zweistelligen Tabellenplatz stehen, unbedingt zu Punkten kommen.