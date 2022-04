Schlechtes Wetter trübt Biberacher Einkaufsnacht

Wenn in Biberach die lange Einkaufsnacht stattfindet, ist das Wetter schön. Diese Regel galt über viele Jahre. Am Freitagabend leider nicht. Bei nasskaltem Wind und leichtem Schneeregen kamen deutlich weniger Besucherinnen und Besucher zu der von der Werbegemeinschaft organisierten Veranstaltung.

Die Bühne für einen schönen Abend war bereitet: Kunstvolle Illuminationen mehrerer Geschäftshäuser, Lichtobjekte in den Straßen und die Giebelbeleuchtung sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Auf dem Marktplatz duftete es nach Herzhaftem und Süßem und in den Geschäften gab es die neusten Frühjahrstrends und kleine Aktionen, wie beispielsweise Livemusik im Modehaus Warth.

Stafflanger präsentiert neuen Laufschuh

Bei Sport Heinzel in der Bürgerturmstraße präsentierte Sportschuhentwickler Nico Russ aus Stafflangen mit seiner Start-Up-Firma Infinite Running, seinen neuen Laufschuh „Runzzer“.

Schneeflocken sorgen für einen Hauch von Weihnachtsmarkt Anfang April. (Foto: Gerd Mägerle)

Sowohl auf dem Marktplatz, aber auch in den Seitenstraßen und in den Läden waren weitaus weniger Menschen unterwegs als bei vergangenen Einkaufsnächten. Wer länger auf dem Marktplatz verweilte, bei dem kam eher Christkindles-Markt-Stimmung denn Frühlingserwachen auf.

„Die Wettervorhersage war noch schlechter“

„Wir haben mit den langen Einkaufsnächten so oft Glück gehabt, jetzt nehmen wir es eben, wie es kommt“, sagte Friedrich Kolesch, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft am Freitagabend. Er sei mit dem Besuch in der Stadt eigentlich noch ganz zufrieden. „Die Wettervorhersage war noch schlechter und es sind doch einige Leute in der Stadt unterwegs“, so Kolesch. Die, die gekommen seien, hätten sich gezielt informiert oder eingekauft.

Die Hoffnungen der Werbegemeinschaft richten sich nun auf die nächsten Großveranstaltungen: den Biberacher Musikfrühling am Samstag, 7. Mai, und die nächste lange Einkaufsnacht am Freitag, 30. September. Wenn es dann zweimal warm und sonnig ist, dann ist das launische Aprilwetter vom Freitag schnell wieder vergessen.