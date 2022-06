Schilling/Schilling sichern sich DM-Gold im Mixedwettbewerb

Radmila und Günter Schilling von der TG Biberach sind mit der Goldmedaille im Gepäck von den deutschen Meisterschaften im Bogenschießen zurückgekehrt. Diese holten sich beide im Recurve-Mixedwettbewerb der Senioren bei den „Finals – Berlin 2022“, bei denen die Meister in 14 verschiedenen Sportarten ermittelt wurden.

Nach dem äußerst erfolgreichen Jahr 2019 mit zwei Einzeltiteln und einem im Mannschaftswettbewerb und den darauf folgenden zwei Jahren Corona-Zwangspause gingen Radmila und Günter Schilling den Recurve-Mixedwettbewerb der Senioren sehr ambitioniert an. Diesen Titel hatten beide bislang noch nicht holen können.

Dem Ziel Mixed-DM-Gold hatten beide nach eigenen Angaben im Vorfeld viel Zeit und eine akribische Vorbereitung gewidmet. Nahezu täglich standen Trainingseinheiten auf dem Übungsplatz an der Memminger Straße in Biberach auf dem Programm. Drei Tage vor dem DM-Turnier brach dann bei Radmila Schilling ein Wurfarm. Da noch ein Paar alte Wurfarme im Keller lagen, war der Bogen nach einem hektischen Nachmittag aber wieder so eingestellt, dass weiter trainiert werden konnte.

Dennoch traten beide mit einem leicht mulmigen Gefühl in Berlin an. In der Bundeshauptstadt war zunächst ein 20-minütiger Fußmarsch zur eigentlichen Sportstätte zurückzulegen. Auf dem Hüppeplatz im Berliner Olympiapark fanden alle Blank-, Compound- und Recurveschützen nach Angaben von Radmila und Günter Schilling reichlich Platz und ein sehr gepflegtes Gelände vor. Bei der Multisportveranstaltung waren insgesamt 400 Bogenschützen am Start. Mit Überraschung stellten die Teilnehmer allerdings vor Ort auch fest, dass der Veranstalter eine ungünstige Schießrichtung gewählt hatte: Es musste gen Osten geschossen werden, mit Blick in die Morgensonne. Dies forderte viele Schützen laut Schilling/Schilling enorm, weil so das eigentliche Ziel, die farbige Zielscheibe mit dem goldenen Zehner, nur als dunkler Schatten mit recht wenig Kontrast wahrgenommen werden konnte.

Im Mixed-Turnier lagen die Biberacher dann während der gesamten ersten Hälfte stets einige Ringe hinter den beständig führenden Stachelscheid/Stachelscheid. Das später drittplatzierte Duo Lohkamp/Thissen vom Bogenteam Cölln war nach der Halbzeit schon leicht abgeschlagen. Stachelscheids gingen mit sieben Ringen Vorsprung in die Pause. Bei mittlerweile 30 Grad Celsius tat die halbstündige Mittagspause laut Mitteilung allen gut, vor allem der Flüssigkeitshaushalt konnte wieder etwas aufgefüllt werden.

Nach der Pause wendete sich das Blatt sehr schnell. Schilling/Schilling schossen konstant eine gute Passe (je 6 Pfeile) nach der anderen und der Vorsprung des bislang führenden Duos Stachelscheid/Stachelscheid schmolz rasch dahin. Schon zur Mitte der zweiten Hälfte zog das TG-Team an den Konkurrenten vom Niedersächsischen Jagdklub (NJK) Hannover vorbei. Die Biberacher konnten den Vorsprung bis zum Ende dann noch auf zwölf Ringe ausbauen und sich so den DM-Titel im Mixedwettbewerb sichern.