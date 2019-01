Schilling erneut württembergischer Meister

In Ditzingen ist am Wochenende die württembergische Landesmeisterschaft in der Halle im Bogenschießen ausgetragen worden. Mit dabei waren sechs Teilnehmer der Bogensportabteilung der TG Biberach. Günter Schilling setzte sich in der Seniorenklasse durch.

In einer für diesen Sport viel zu kalten Halle hatten alle Teilnehmer mit Frösteln und klammen Fingern zu kämpfen. Trotz alledem war der Turnierverlauf spannend und schon kleine Formschwankungen im Laufe des Wettkampfs konnten den Verlust eines Vorsprungs vor der Konkurrenz bedeuten. Morgens hatten Monika Braun und Radmila Schilling ihren Wettkampf zu bestreiten. Am Nachmittag waren Sandro Castrignanó, Edwin Herzig, Hans Süßmuth und Günter Schilling am Start.

Radmila Schilling und Monika Braun lagen von Beginn an im hinteren Drittel des mit 15 Teilnehmerinnen stark besetzten Feldes. Dabei musste Radmila Schilling in der nächst stärkeren Klasse (Damen Masters) antreten, weil für die Seniorinnenklasse keine weiteren Schützinnen die Qualifikation zur Landesmeisterschaft erreichen hatten können. Beide Frauen konnten sich während der ersten Hälfte des Turniers ins vordere Mittelfeld vorarbeiten. Nach der Pause rückten beide durch konstante Schießleistungen weiter nach vorne, sodass am Ende Radmila Schilling mit guten 513 Ringen den vierten und Monika Braun mit 508 Ringen den sechsten Platz erreichte.

In der Herrenklasse trat Sandro Castrignanó gegen sehr starke Konkurrenz an. Mit einer guten Ringzahl von 528 konnte er sich am Schluss über Platz 29 im Mittelfeld freuen. Edwin Herzig in der Masterklasse hatte keinen guten Tag erwischt. In den vorausgegangenen Qualifikationen konnte er stets seine guten Leistungen unter Beweis stellen – an diesem Tag musste er sich mit dem 26. Platz und 492 Ringen begnügen.

Süßmuth wird Fünfter

Hans Süßmuth und Günter Schilling bestritten den Wettkampf in der Seniorenklasse. Hans Süßmuth konnte sich mit 497 Ringen den fünften Platz sichern. Günter Schilling lieferte sich mit Thomas Burk vom BS Nürtingen eine von Anfang bis Ende enge Partie. Die erste Hälfte konnte Burk mit einem Ring Vorsprung für sich entscheiden. Im zweiten Teil des Durchgangs legte Schilling zu und nahm dem Nürtinger vier Ringe ab. So belegte Günter Schilling letztlich mit guten 531 Ringen den ersten Platz und ist zum wiederholten Male württembergischer Landesmeister. Auch als Team konnte die TG punkten. In der Mannschaftswertung belegten Günter Schilling, Hans Süßmuth und Edwin Herzig mit 1520 Ringen den fünften Platz in der Klasse Recurve Master. Diese Landesmeisterschaft diente zugleich als Qualifikation für die deutschen Hallenmeisterschaften, die dieses Jahr vom 8. bis 10. März in Biberach in der Wilhelm-Leger-Halle ausgetragen werden.

Aufgrund der gezeigten Leistung gilt die Teilnahme von Radmila und Günter Schilling als sicher. Die anderen Teilnehmer der TG-Bogensportler müssen die noch ausstehenden Zulassungszahlen des Deutschen Schützenbundes abwarten.