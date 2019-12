Schiedsrichter-Neulingskurs steht auf der Kippe

Der nächste Neulingskurs für Schiedsrichter im Fußballbezirk Riß soll am Mittwoch, 29. Januar 2020, beginnen. Doch nach derzeitigem Stand droht er auszufallen, weil es zu wenig Anmeldungen gibt.

Der komplette Schulungsplan für den Neulingskurs ist bereits fertig ausgearbeitet und auf der Homepage der Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß zu finden. Momentan wäre die Arbeit aber allerdings umsonst gewesen. „Bisher gibt es erst neun Anmeldungen. Wir brauchen aber mindestens 15, damit der Kurs überhaupt stattfinden kann. Das schreiben die Regularien des Württembergischen Fußballverbands so vor“, erläutert SRG-Obmann Jochen Oelmayer und appelliert daher an die Adresse aller Verein, nochmals für den Kurs zu werben, damit er überhaupt zustande kommt. „Die Lage ist nach wie vor ernst, die Personaldecke dünn.“ Derzeit gebe es 177 aktive Unparteiische in der SRG Riß. Dies sei das absolute Minimum, um alle Jugend- und Aktivenspiele mit geprüften Referees besetzen zu können. Vor allem ohne neue Schiedsrichter im Alter zwischen 20 und 40 Jahren würden in naher Zukunft Männerspiele ohne entsprechend geschulte Unparteiische stattfinden müssen.

Die Anreize, Schiedsrichter zu werden, sind vielfältig. Unter anderem gibt es eine Aufwandsentschädigung plus Fahrtkostenerstattung pro Spiel. Zudem haben Unparteiische freien Eintritt zu allen Fußballspielen bis hin zur Bundesliga.

Der Kurs, der Ende Januar nächsten Jahres beginnen soll, richtet sich an Interessenten ab 14 Jahren. Diesen sollen in acht Schulungseinheiten inklusive Abschlussprüfung vom bezirkseigenen Lehrwart Michael Kolb alle Fußballregeln und deren Auslegung nähergebracht werden. Nach bestandener Prüfung sollen die Neulinge bereits zum Rückrundenstart der Saison 2019/20 von Obmann Jochen Oelmayer eingesetzt werden. Während der ersten Spiele würden dabei noch erfahrene Schiedsrichter zur Seite gestellt, um die ersten Schritte so leicht wie möglich zu gestalten.