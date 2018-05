Schemmerhofen will wieder ins Finale

Das Halbfinale im Fußball-Bezirkspokal Riß wird in zwei Etappen ausgetragen. Am Mittwoch, 2. Mai, kämpft ab 18 Uhr der letzte Kreisliga-A-Vertreter und Finalist des vergangenen Jahres, der SV Schemmerhofen, gegen den Bezirksligisten SV Steinhausen in Ingerkingen um den erneuten Einzug ins Endspiel. Am Donnerstag, 3. Mai, duellieren sich der Bezirksliga-Dritte SV Sulmetingen und der Bezirksliga-Spitzenreiter FV Biberach um den Finaleinzug. Anpfiff ist ebenfalls um 18 Uhr.

SV Schemmerhofen – SV Steinhausen. Die Ausgangslage für die Gastgeber weicht in einigen Nuancen von der im Vorjahr ab. Damals lag das Freudenmann-Team auf Platz zwei in der Kreisliga A II, der so gut wie gesichert war. In der Gegenwart sind die Chancen auf die Relegation spätestens seit vergangenen Sonntag deutlich minimiert. Deshalb bleibt aktuell für den Vorjahresfinalisten nur der Zufluchtsort Pokal. Das Ingerkinger Sportgelände ist für den A-Ligisten eine Bank, vier Bezirksligisten mussten jahresübergreifend dort die Waffen strecken. Nun soll der fünfte Streich und der neuerliche Einzug ins Endspiel folgen. Dorthin will partout auch der Gast aus dem Rottumtal, für den das Halbfinale Neuland ist. Im Tagesgeschäft Bezirksliga liefert der Fünfte konstante Leistungen ab, ergebnistechnische Ausreißer kann die Mannschaft von Trainer Dietmar Mang oft eine Woche später korrigieren. Im Halbfinale gilt es nun, auf den Punkt fit zu sein. Der Weg dorthin wurde den Schwarz-Gelben ab Runde drei nicht leicht gemacht. Im Achtelfinale gab es einen knappen Sieg beim A-I-Tabellenführer Ummendorf, im Viertelfinale einen überraschenden Erfolg gegen Ringschnait. An diesen starken Auftritt will der Bezirksligist nun anschließen und erstmals ins Finale einziehen.

SV Sulmetingen – FV Biberach. Die Konstellation des zweiten Halbfinals hat es in sich. Zunächst geht es um den Einzug ins Finale, drei Tage später trifft man sich zum Bezirksligaspiel in der Kreisstadt wieder. Weitere drei Tage darauf trifft der SVS auf Ringschnait, zweifelsfrei beginnt nun die Woche der Wahrheit für die Mannschaft um Spieltrainer Heiko Gumper. Bei aller Fülle der Ereignisse konzentriert man sich beim SVS aber erst auf die Pokalaufgabe. Beim Liga-Vergleich Anfang Oktober war man beim klaren 0:3 chancenlos, der Tabellenführer beendete damals die imposante Sulmetinger Serie von 22 ungeschlagenen Spielen. Für eine Pokalrevanche benötigen die Risstäler einen außergewöhnlich guten Tag. Gute bis sehr gute Tage durchlebt man derzeit beim FV Biberach. Die Bezirksliga-Meisterschaft scheint beschlossene Sache zu sein, das Projekt „Double“ wäre eine hübsche Dreingabe für die Mannschaft und für deren Trainer Dietmar Hatzing selbst. Kaum vorstellbar, dass der FVB nicht mit derselben Ernsthaftigkeit wie in den Punktspielen zur Sache gehen wird, der Weg ins Halbfinale war nicht ganz so steinig wie der des SVS. Trotz aller Dominanz in der Bezirksliga mit zuletzt sechs Siegen am Stück und dabei 23 erzielten Treffern, richtet man sich beim FVB auf ein hartes Stück Arbeit ein.