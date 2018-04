Schemmerhofen steht gegen SGM Warthausen/Birkenhard unter Druck

Der 23. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II wird am Sonntag, 29. April, um 13.15 Uhr von Tabellenführer Achstetten beim SV Mietingen II eröffnet. Für Baustetten steht ein Auswärtsspiel in Laupertshausen an. Ein Derby gibt es zwischen dem SV Schemmerhofen und der SGM Warthausen/Birkenhard. Mit Ausnahme des Spiels in Mietingen werden alle Begegnungen um 15 Uhr angepfiffen.

Schwer angezählt ist der SV Schemmerhofen, der derzeit noch auf dem Relegationsplatz steht. Unentschieden gegen Burgrieden, Baustetten und zuletzt gegen Mettenberg haben ihre Spuren hinterlassen. Im Heimspiel gegen die SGM Warthausen/Birkenhard, das in Ingerkingen stattfindet, steht der SVS jetzt gehörig unter Druck. Die SGM will in diesem Derby die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten.

Der SV Baustetten tritt beim SV Laupertshausen an. Die Heimaufgabe gegen den SC Schönebürg hat der SVB gelöst und hofft nach diesem Spieltag, den Sprung auf den Relegationsplatz zu schaffen. Baustetten hat wie Schemmerhofen 45 Punkte, aber ein Spiel weniger ausgetragen. Die Ausgangslage für die Baustetter ist gut. Voraussetzung ist natürlich, dass die eigenen Ergebnisse stimmen. Gastgeber Laupertshausen hat in dieser Spielzeit seine Probleme und ist in diesem Heimspiel in der Außenseiterrolle.

Tabellenführer Achstetten reist zum SV Mietingen II. Von der Papierform her eine klare Angelegenheit, aber der SV Mietingen ist schwer zu spielen, dies musste die TSG schon in der Vorrunde trotz eines 2:0-Siegs erfahren. Die Gastgeber stehen im hinter Mittelfeld und können gegen den Tabellenführer entspannt aufspielen.

Die SF Bronnen trumpften in Äpfingen groß auf und gewannen deutlich mit 4:1. In dieser Form dürften die Gäste vom TSV Ummendorf II zu knacken sein, wenn auch der TSV gegen Inter Laupheim ebenfalls zu einem deutlichen sowie überraschenden 4:1-Erfolg kam.

Burgrieden ist in diesem Frühjahr noch ungeschlagen und reist zum FC Inter Laupheim. Beim letzten Heimspiel gegen Mietingen II tat sich der SVB schwer und musste sich mit einem Remis begnügen. Inter erledigte seine Hausaufgaben beim TSV Ummendorf II nicht und will nun die fehlenden Punkte holen.

Tief im Tabellenmittelfeld hat sich der SC Schönebürg eingegraben. In dieser Spielzeit wird beim Sportclub nicht mehr allzu viel passieren. Bei den Gästen von der SG Mettenberg sieht die Sache noch anders aus. Mettenberg landet Achtungserfolg um Achtungserfolg gegen teilweise namhafte Gegner. Dabei fällt aber meist „nur“ ein Remis ab und das bringt im Abstiegskampf wenig. Deshalb ist die SG auch immer noch auf dem 13. Tabellenplatz zu finden. Für den SC Schönebürg kein einfaches Heimspiel.

Tabellenschlusslicht ist nach dem Sieg des TSV Ummendorf II die TSG Maselheim-Sulmingen. Die TSG sagte ihre Partie gegen Achstetten ab und hat nun Heimrecht gegen den FC Wacker Biberach. Dem Gast aus Biberach gehört die Favoritenrolle.