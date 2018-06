Schemmerhofen prüft Tabellenführer

Der Tabellenführer SV Baustetten ist in der Fußball-Kreisliga A II beim SV Schemmerhofen zu Gast. Verfolger Mietingen tritt im Gemeindederby gegen den SV Baltringen II an. In einem Mittelfeldduell spielen Wain und Schönebürg gegeneinander. Während das Heimspiel von Schemmerhofen bereits am Freitag (18 Uhr) in Ingerkingen steigt, finden vier Partien – alle haben unterschiedliche Anstoßzeiten – des 22. Spieltags am Samstag, 30. April, statt. Am Sonntag empfängt dann Burgrieden den FC Inter Laupheim (15 Uhr).

Ganz so einfach wird die Aufgabe für den Tabellenführer SV Baustetten am Freitagabend auf dem Sportgelände in Ingerkingen nicht werden. Gastgeber SV Schemmerhofen hat zwar Verletzungsprobleme, aber trotzdem braucht der SVB in diesem Spiel die volle Konzentration. Einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen wäre für Baustetten in dieser Partie schwierig. Der Verfolger SV Mietingen zeigte sich zuletzt sehr gut in Form. Der Sieg gegen die SF Schwendi II war zwar eingeplant, aber er fiel auch überzeugend aus. Mietingen reist nun zum Gemeindederby beim Schlusslicht SV Baltringen II. Es ist kein Spiel, das im Vorfeld als eine Begegnung auf Augenhöhe bezeichnet werden kann. Dennoch: Baltringen II scheint seinen absoluten Durchhänger überwunden zu haben und hat in dieser Partie nichts zu verlieren.

Ansprechende Rückrunde

Die Saison noch ordentlich zu Ende zu bringen ist das Bestreben der Mannschaften des TSV Wain und des SC Schönebürg, die in Wain direkt aufeinandertreffen. Beide Teams spielen bisher eine ansprechende Rückrunde und können in diesem Spiel zu Punkten kommen. Der Sportclub hat vor der Partie sieben Zähler mehr auf dem Konto als der TSV. Die SF Schwendi II haben den SV Laupertshausen zu Gast. Der SVL ist jetzt wieder dran und könnte bei einem entsprechenden Entgegenkommen der Konkurrenz in der Tabelle ein paar Plätze gutmachen. SchwendiII ist in dieser Begegnung klar in der Außenseiterrolle. Die SF Bronnen belegen den dritten Tabellenplatz, der Gast, der TSV Warthausen, ist Drittletzter. Bronnen wird den Ehrgeiz haben, den jetzigen Rang im Klassement zu verteidigen. Die Aussichten auf den Relegationsplatz sind nur noch theoretisch vorhanden. Warthausen wird versuchen, sich so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen.

Nicht Kreisliga-A-tauglich ist, was der SV Burgrieden bisher nach der Winterpause abgeliefert hat. Ein Punkt aus sechs Spielen spricht für sich. Der absolute Tiefpunkt war die 0:7-Klatsche gegen die SGM Altheim/Schemmerberg am vergangenen Spieltag. Der FC Inter Laupheim stellt sich nun als Gegner in Burgrieden vor. Die Gäste spielen zwar keineswegs eine Top-Saison, doch in diesem Derby ist Inter klar in der Favoritenrolle.