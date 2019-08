Schemmerhofen ist gegen Bronnen auf dem Prüfstand

Zum Kräftemessen zwischen dem SV Schemmerhofen und den SF Bronnen kommt es am nächsten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II. Der SV Alberweiler gastiert beim TSV Wain. Burgrieden versucht beim SV Mietingen II zu den ersten Punkten zu kommen. Die Partie in Mietingen steigt am Samstag, 24. August (Anstoß: 14.45 Uhr). Alle anderen Spiele sind für Sonntag, 25. August, terminiert worden und beginnen um 15 Uhr.

Steht die TSG Achstetten bei ihrem Heimspiel gegen die SGM Altheim/Schemmerberg vor einer lösbaren Aufgabe? In Burgrieden hinterließ der Bezirksliga-Absteiger einen guten Eindruck. Die Abwehr stand sehr stabil und vorn kreierte man immer wieder Chancen. Die SGM Altheim/Schemmerberg holte drei wichtige Punkte gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim und wäre mit einem Punkt in Achstetten sicher mehr als zufrieden.

Kein Spaziergang

Der SC Schönebürg setzte sich in einem spannenden Spiel gegen den TSV Wain durch. Nun führt die Reise zum FC Wacker Biberach. Die Gastgeber verloren in Bronnen mit 1:3 und versuchen nun auf eigenem Gelände die ersten Punkte einzufahren. Für den SC Schönebürg wird es kein Spaziergang werden.

Der SV Äpfingen spielte trotz der 0:2-Niederlage gut beim SV Alberweiler. Die Chancenauswertung war das Problem am vergangenen Sonntagabend. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger SGM Attenweiler/Oggelsbeuren soll sich dies ändern. Der Neuling musste dem SV Mietingen II den Vortritt lassen und wird auch in dieser Partie die höhere Spielklasse zu spüren bekommen.

Der SV Alberweiler spielt immer noch clever und will durch diesen Umstand auch in Wain zu Punkten kommen. Der TSV Wain wird dagegenhalten, um einen Fehlstart zu vermeiden. Wain braucht einen guten Tag, um den SVA ohne Punktausbeute die Heimreise antreten zu lassen.

Was für einen Start legte der SV Schemmerhofen hin. In Mettenberg mit 6:0 zu gewinnen und dem Gegner so gut wie gar keine Chance zu lassen, lässt aufhorchen. Mit den SF Bronnen, die von Marc Nilius und Johannes Schupp trainiert werden, tritt nun eine Mannschaft auf dem Schemmerhofer Sportgelände an, die keinesfalls zu den Leichtgewichten der Liga zählt. Allerdings mussten drei Elfmeter für den 3:1-Heimsieg gegen den FC Wacker Biberach herhalten. Schemmerhofen will dieses Heimspiel unbedingt gewinnen, um sich gleich zu Beginn in der Tabelle ganz vorn zu etablieren.

Leer ging der SV Burgrieden im Derby gegen die TSG Achstetten aus. Im Angriff hat der SVB zu wenig zu bieten, um sich auf die Siegerstraße zu bringen. Beim SV Mietingen II kann es Burgrieden besser machen, wenn dieser es zulässt. Die Gastgeber siegten gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren und sind absolut im Soll.

Schon wieder leicht unter Druck steht die SGM Laupertshausen/Maselheim vor ihrem Heimspiel in Laupertshausen gegen die SG Mettenberg. Die Niederlage gegen Altheim/Schemmerberg schmerzt. Die SG Mettenberg will zeigen, dass sie mehr kann, als sie im Auftaktspiel gegen Schemmerhofen gezeigt hat.