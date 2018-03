Schemmerhofen hält Meisterschaft spannend

Der SV Schemmerhofen hat in der Fußball-Kreisliga A II in Äpfingen gewonnen und hält damit die Meisterschaft spannend. Inter Laupheim hielt durch einen Auswärtserfolg die TSG Maselheim-Sulmingen weiterhin im Tabellenkeller. Burgrieden gewann bei der SGM Warthausen/Birkenhard.

SGM Warthausen/Birkenhard – SV Burgrieden 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Tobias Schaich (41.), 1:1 Jochen Hauler (44.), 1:2 Pascal Gietl (75.). Res.: 1:0.

TSG Maselheim/Sulmingen – FC Inter Laupheim 2:4 (2:2). In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Im zweiten Durchgang wogte die Partie hin und her, mit dem besseren Ende für die Gäste. Die Gastgeber konnte nach dem 2:3 nichts mehr entgegensetzen. Tore: 0:1, 1:2 Daniel Novotny (30., 35.), 1:1 Maurizio Reinhold (32.), 2:2 Thomas Vogel (42.), 2:3, 2:4 Josip Culjak (67., 89.).

SV Baustetten – FC Wacker Biberach 3:0 (2:0). Zu einem nie gefährdeten Sieg kam der SV Baustetten. Die Gastgeber ließen wenig zu und nach einer knappen Stunde war das Spiel entschieden. Bei einer besseren Chancenauswertung hätte der Sieg auch höher ausfallen können. Tore: 1:0, 3:0 Marcel Schwarzmann (19., 58.), 2:0 Manoel Leven (36.). Res.: 6:0

SV Äpfingen – SV Schemmerhofen 1:2 (1:1). Ein sehr gutes Kreisliga-A-Spiel mit hohem Tempo bis zur letzten Spielminute gab es in Äpfingen. Mit einem tollen Weitschuss in der 30. Minute ging der SVÄ durch Andreas Pahl in Führung. Schemmerhofen konnte aber bereits in der 36. Minute durch Jannis Graf ausgleichen. In der munteren zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften die Chance zum Siegtreffer. In der Nachspielzeit hatte der Gast das bessere Ende für sich und erzielte den Siegtreffer durch Andreas Kühlwein.