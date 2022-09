Schemmerhofen empfängt Mietingen zum Spitzenspiel

Der SV Mietingen profitiert von einem Sportgerichtsurteil. Wie Bezirksspielleiter Hubert Übelhör am Mittwochabend mitteilte, wird die in Steinhausen mit 1:2 verlorene Partie wegen eines Formfehlers aufseiten des SV Steinhausen in einen 3:0-Sieg für den SVM umgewandelt. Damit thront der SVM nun nach sechs Spieltagen mit 18 Zählern auf Platz eins. Steinhausen rutscht von Platz sieben auf Platz neun ab.