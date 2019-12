Schemmerhofen überwintert auf Platz an der Sonne

Alles ist in der Fußball-Kreisliga A II im Soll. Alle 14 Vereine bestritten 15 Spiele – inklusive zweier Spieltage der Rückrunde. Nachholpartien stehen somit keine an und in der Tabelle gibt es somit auch keinerlei Verzerrungen.

Als Tabellenführer geht der SV Schemmerhofen (1.) in die lange Winterpause. Es zeigte sich schon früh, dass sich der SVS und die TSG Achstetten einen Zweikampf liefern werden. Über einen langen Zeitraum hatte Schemmerhofen die TSG vor sich. Aber am elften Spieltag war es dann soweit: Schemmerhofen gewann in Achstetten mit 2:0 und konnte durch diesen Sieg – dank der besseren Tordifferenz – die Tabellenführung übernehmen. Bis zum 15. Spieltag konnte der SVS seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbauen. Die Siege der Schemmerhofer fielen bei den letzten Spieltagen eher bescheiden aus, aber auch ein 1:0-Erfolg bringt drei Punkte.

Froh über die Winterpause ist man bei der TSG Achstetten (2.). Der Bezirksliga-Absteiger wirkte zuletzt doch sehr angezählt. Nach dem Verlust der Tabellenführung kann die TSG glücklich sein, dass der Abstand zu Platz eins mit vier Zählern in erträglichen Grenzen blieb. In Sachen Meisterschaft ist noch längst nichts entschieden, aber der Start im Frühjahr muss bei Achstetten sitzen.

Den Saisonstart hat der SC Schönebürg (3.) verschlafen. Erst nach vier Spieltagen kam der SCS richtig in die Gänge. Dann legte er aber bis zur Winterpause Konstanz an den Tag. Zumindest der Relegationsplatz ist für die Schönebürger längst nicht in unerreichbarer Ferne. Vier Punkte beträgt der Rückstand zur TSG Achstetten. Auch in Schönebürg kommt es auf einen guten Start im Frühjahr an.

SVA präsentiert sich zu launisch

Auf Platz vier überwintert der SV Alberweiler (4.). In der Saison 2018/19 spielte der SVA fast bis zum Ende um die Meisterschaft mit. Dies ist in der laufenden Spielzeit nicht der Fall, dafür präsentierte sich der SVA zu launisch. Viel zu viele Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner gingen verloren. Zeitweise war der SVA im tristen Tabellenmittelfeld zu finden, raffte sich dann jedoch nochmals auf und rückte bis auf Platz vier vor. Der Abstand zum drittplatzierten SC Schönebürg beträgt nur einen Punkt.

Ähnlich wie bei Alberweiler lief es auch für den SV Burgrieden (5.). Der SVB spielte in der abgelaufenen Spielzeit ebenfalls lange um die Meisterschaft mit, ist aber in dieser Saison davon weit entfernt. Für die Rottaler reichte es nie über Platz drei hinaus. Den großen Wurf kann der derzeitige Tabellenfünfte wohl auch im neuen Jahr nicht mehr landen. Der vor dem SVB stehende SV Alberweiler hat vier Punkte mehr auf dem Konto.

Mit den letzten Monaten kann der Aufsteiger SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (6.) rundum zufrieden sein. Gleich von Beginn an merkte man, die SGM will mit den zweistelligen Tabellenplätzen nichts zu tun haben. Für einen Aufsteiger passt bei der SGM vieles. Es sieht so aus, als ob Attenweiler/Oggelsbeuren seinen derzeitigen sechsten Platz in der restlichen Rückrunde verteidigen kann.

Eine kleine Achterbahnfahrt legte die SGM Altheim/Schemmerberg (7.) bisher hin. Bis Ende September hatte man nach einem durchschnittlichen Start den Eindruck, die SGM beginnt sich auf den zweistelligen Tabellenplätzen einzugraben. Aber danach steigerte sich Altheim/Schemmerberg. Auch die Topteams Schemmerhofen und Achstetten taten sich gegen die SGM sehr schwer. Das Manko an der Geschichte ist, dass die SGM noch zu oft vergisst, den verdienten Lohn einzustreichen.

Höchste Zeit für die Winterpause ist es für den FC Wacker Biberach (8.). Eine deftige 1:5-Pleite setzte es noch im Derby gegen Mettenberg. Wacker startete schlecht, setzte aber nach einem Monat zu einem Höhenflug an, der über viele Wochen andauerte und auf dem vierten Tabellenplatz endete. Zuletzt gab es dann wieder Niederlagen für den FC Wacker zu notieren. Trotz allem belegen die Biberacher den achten Tabellenplatz.

Wende zum Positiven

Eine Wende zum Positiven durchlebte die SGM Laupertshausen/Maselheim (9.) gegenüber der Vorsaison. Mit dem Tabellensumpf hat die SGM bisher nichts zu tun, auch wenn es in den letzten Wochen eine leichte Rückwärtsbewegung gab. Laupertshausen/Maselheim kann an einem guten Tag jedem Team Probleme bereiten. Am Ende fehlt es aber oft an Cleverness, um ein Spiel, das auf der Kippe steht, nach Hause zu bringen. Deshalb steht die SGM auf Platz neun.

Der Start gelang den SF Bronnen (10.), jedoch ging es danach steil bergab. Über viele Wochen dümpelten die Sportfreunde im Tabellenkeller. Ende Oktober setzte die Wende zum Guten ein. Die Bronner gewannen gegen die Mannschaften, die hinter ihnen standen und sorgten somit für wichtige Zähler – der Punkteabstand zum Tabellenkeller wuchs deutlich. Das dürfte trotz Platz zehn für eine entspannte Winterpause sorgen.

Auch beim SV Mietingen II (11.) glückte der Start. Danach gab es mehr Niederlagen als Siege, was bei zweiten Mannschaften durchaus normal ist. Auch Mietingen II verstand es, vor der Abstiegszone die Bremse zu ziehen und sich zu stabilisieren. Mit Platz elf und 15 Punkten werden die Verantwortlichen in Mietingen mit ihrer „Zweiten“ nicht unzufrieden sein.

Das 5:1 für die SG Mettenberg (12.) gegen Wacker Biberach war Gold wert. Mit den drei Punkten konnte Mettenberg den Vorsprung zu Äpfingen und Wain auf acht Zähler ausbauen. Die SGM tat sich in den vergangenen Monaten sehr schwer und kam nie über einen zweistelligen Tabellenplatz hinaus. Erst im November war ein Formanstieg zu erkennen.

Enorme Kraftanstrengung nötig

Der SV Äpfingen (13.) ist Tabellenvorletzter und hat wie Schlusslicht Wain erst fünf Punkte. Der SVÄ kam nie über einen zweistelligen Tabellenplatz hinaus und war sogar an einigen Spieltagen Tabellenletzter. Besonders bitter ist für die Äpfinger, dass Mettenberg das Nachholspiel bei Wacker Biberach mit 5:1 gewann und somit einen Vorsprung von acht Punkten hat. Kann der SV Äpfingen durch eine enorme Kraftanstrengung an seiner Lage im kommenden Frühjahr noch etwas ändern? Mit Robert Stellmacher hat der SVÄ einen neuen Trainer verpflichtet. Er folgte auf das Interimsduo Peter Steiner/Anton Zinser, das den Club seit dem Rücktritt von Hans Sulz im Oktober betreut hatte (SZ berichtete).

Noch dunkler sieht es beim TSV Wain (14.) aus. Vor allem die Höhe der Niederlagen zeigen, dass der TSV derzeit in der Kreisliga A einfach nicht mitkommt. Auch, dass die Reserve der Wainer nach drei Spielabsagen aus der Wertung genommen werden musste, ist ein ganz schlechtes Zeichen für den Tabellenletzten. Man muss ein Optimist sein, wenn man noch an die Rettung des TSV glaubt. Diese soll nun mit Sven Biberacher als neuem Coach gelingen. Er folgte auf Markus Hoffart, der zuvor als Spielertrainer aufgehört hatte (SZ berichtete).