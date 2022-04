Scheitern als Chance begreifen

Zum insgesamt sechsten Mal fand in der Jugendkunstschule am 7. April die Startup-Night Biberach statt. Nach coronabedingter Pause konnte die Gründerinitiative Biberach das Format für Gründungsinteressierte und Startups wieder in vollem Umfang anbieten, wie mitgeteilt wird. „Wir sind froh, für die Gründerinnen und Gründer aus der Region wieder eine solche Veranstaltung auf die Beine stellen zu können. Der direkte Austausch und das Netzwerken in lockerer Runde war in den letzten Monaten schwierig bis unmöglich, das haben wir alle vermisst,“ sagt Marcel Moser von der Gründerinitiative, der durch den Abend führte.

Den Auftakt machte Alexander Schuler, der gemeinsam mit einem Freund das Modelabel „Hurricane Apparel“ gegründet hat. Von Maselheim aus vertreiben die beiden nachhaltige Shirts, Pullover und Mützen. Ob Schuler jemals Zweifel an der Selbstständigkeit kamen, wollte einer der rund 50 Gäste wissen. „Nein, nie. Klar gab es Momente, in denen es kritisch wurde. Aber mir war immer klar: Ich ziehe das durch, notfalls bis zum bitteren Ende.“

Im folgenden Gründungsgespräch stand Professor Simon Gallus Rede und Antwort. Der Grafikdesigner hat bereits selbst Startup-Erfahrungen sammeln können und betreibt inzwischen eine eigene Designagentur in Biberach. Außerdem lehrt er an der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung in Ulm. „Mir ist es immer wichtig, die Themen aufzugreifen, die die Menschen in ihrem Alltag beschäftigen. Das kann in der Lehre manchmal auch schwierig sein, weil man sich sehr auf die Studierenden einlassen muss und nicht alles planen kann. Aber der Mehrwert ist am Ende immens,“ berichtete er aus seiner täglichen Arbeit. Er sehe sich selbst auch als Kontaktvermittler, nutze sein großes Netzwerk gerne, um junge Gründerinnen und Gründer zu unterstützen.

Das Hochschulumfeld sei genau der richtige Ort, um sich auszutesten, meint Gallus. Hier gebe es keinen Druck, dass aus einer Idee auch ein handfestes Ergebnis werden müsse. „Man muss den jungen Menschen das Bewusstsein mitgeben, dass man auch scheitern darf. Die Hochschule ist ein geschützter Raum, Hinfallen gehört hier zum Lernprozess und hat keine negativen Konsequenzen.“

Auf diesem Grundgedanken basiert auch die Arbeit der Gründerinitiative an der Hochschule Biberach. Verschiedene Lehrangebote und Veranstaltungen sollen den Studierenden Einblicke in die Welt der Startups geben, ohne Druck aufzubauen. Und wer den Schritt zur Gründung wagen möchte, findet bei der nächsten Startup-Night bestimmt Gleichgesinnte aus der Region, die gerne mit ihren Erfahrungen und Tipps helfen, heißt es.