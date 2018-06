Schefold/Hanselmann liegen auf WM-Kurs

Serafin Schefold ist ein Virtuose auf dem Kunstrad. Schon als kleiner Junge zeigte er sein Können bei den Familientreffen des Hagel-Clans. Heute zählt er zur Weltelite im Kunstradsport. Bei der fünften und sechsten WM-Qualifikation beim 3.German Masters in Biberach konnte er zusammen mit seinem Kollegen Max Hanselmann den zweiten Platz in der offenen Zweier-Elite-Wertung halten. Damit rückt die WM-Teilnahme in greifbare Nähe.

Die bekannte Witze-Erzählerin „Oma Paula“ aus Ahlen ist eine Großtante von Serafin Schefold und saß auf der Tribüne der BSZ-Halle beim 3. German Masters in Biberach. Mit dabei war auch Stadtrat Hubert Hagel, einer der vielen Cousins von Serafins Vater Roland. Alle drückten dem Fahrrad-Akrobaten die Daumen. Dabei können fünf Minuten ganz schön lang sein. 25 Einzelübungen sind in dieser Zeit in einer Kür zu meistern. In der Halle ist es mucksmäuschenstill. Auf der Wand neben der Jury wird die Punktzahl für die eingegebene Kür angezeigt. Dann geht es los. Serafin Schefold und Max Hanselmann zeigen ihre Handstandkombinationen und wechseln blitzschnell zu ihren anderen Küreinheiten. Der Jury bleibt dabei nichts verborgen. Jeder noch so kleine Patzer, jede Ungenauigkeit bei der Übungsausführung, führt zu einem Punktabzug, der sofort an die Wand projiziert wird.

Alle Ergebnisse des 3. German Masters in Biberach gibt es im Internet unter

