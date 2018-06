Scheffler fährt beim Alpenpokal zum Sieg

Trialfahrer Werner Scheffler vom AMC Biberach ist beim achten Lauf zum Alpenpokal in Unterthingau auf Platz eins gefahren. Ebenfalls Podestplätze erreichten Stefan Heider (3.) und Matthias Leitritz (3.) sowie beim neunten Lauf Robert Vicinus (2.). Insgesamt war der AMC mit acht Fahrern am Start.

Das Waldgebiet und die angrenzende Kiesgrube in Unterthingau dürfen nur beim Alpenpokal befahren werden. Die Sektionen zeichnen sich durch unbefahrene Waldhänge, Wurzeln und Natursteinpassagen aus. Dreimal musste der rund sechs Kilometer lange Rundkurs zwischen den Sektionen absolviert werden, um die acht Sektionen an Tag eins und die sieben Sektionen an Tag zwei zu erreichen. Diese waren teilweise sehr anspruchsvoll. So wurden beispielsweise die Wurzeln immer mehr freigelegt, dadurch höher und entsprechend rutschiger. An den Hängen wurde der Boden immer feiner und ebenfalls rutschiger, was dann einiges an Können und Routine erforderte.

Platz zwei für Stefan Heider

An Tag eins gingen 123 Fahrer an den Start, darunter acht des AMC. In der Seniorenklasse acht, einer Klasse, die sowohl grüne als auch schwarze Sektionen beinhaltet, waren 16 Starter unterwegs, unter ihnen die AMC-Fahrer Werner Scheffler, Robert Vicinus und Stefan Heider. Vicinus, der Führende des Alpenpokals in dieser Klasse, erwischte einen gebrauchten Tag und erreichte nur Rang zehn, Heider wurde Dritter. Der Meisterschaftszweite Werner Scheffler erreichte mit drei Fehlerpunkten und einer Nullrunde souverän den ersten Platz.

In Klasse fünf (32 Starter) war Robert Kolb zu finden. Es war sein erstes Trial nach längerer Pause. Sein elfter Platz in der Gesamtwertung bedeutete Platz sechs in der Erwachsenenwertung. In Klasse vier (24 Starter) fuhr Loris Lauber auf Rang sieben. Matthias Leitritz erreichte bei Punktegleichheit mit dem Viertplatzierten dank einer Nullsektion mehr Rang drei. In Klasse drei verbuchte der Meisterschaftsdritte Julian Vicinus Rang neun, sein Teamkollege Patric Scheffler wurde 15.

An Tag zwei war es mit 106 Startern etwas entspannter zu fahren. In Klasse acht verbesserte sich Robert Vicinus enorm und sicherte sich Platz zwei. Werner Scheffler fuhr auf Platz sechs, gefolgt von Stefan Heider. In Klasse vier landete Loris Lauber auf Rang zwei und gewann damit die Jugendwertung. In Klasse drei verbesserte sich Julian Vicinus auf Rang sieben, während Patric Scheffler verletzungsbedingt nicht starten konnte.