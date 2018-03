Schauspieler verkörpern Rollen glaubwürdig

Die Konzertdirektion Landgraf hat dem Publikum in der Biberacher Stadthalle mit dem Theaterstück „Kunst“ von Yasmina Reza großes Amüsement bereitet. Die Schauspieler zogen alle Register theatralischen Könnens.

Die Autorin macht ein monochromes zum berühmtesten Bild modernen Theaters. Kunst? Ja, aber was ist Kunst? Die Meinungen dreier langjähriger Freunde prallen in dieser Frage aufeinander, gehen auseinander, finden wieder zueinander. Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa 1,60 auf 1,20 Meter ganz in Weiß. Der Untergrund ist weiß, und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen. Und Serge: „Es ist ein echter Antrios.“ Ein „Schnäppchen“ für 200 000 Francs. Serge schwärmt in höchsten Tönen von seiner Neuerwerbung, als sei es ein van Gogh, und ist enttäuscht von seinem Freund Marc. Dieser zweifelt schlichtweg am Verstand seines Freundes: „Und für diese Scheiße hast Du 200 Riesen bezahlt?“

„Vibrationen der Monochromie“

Marc spricht mit dem gemeinsamen Freund Yvan, doch der findet, dass Serge mit seinem Geld machen kann, was er will. Yvan kniet mit staunendem „Jaaa“ vor der weißen Leinwand und versteht gar nichts. Serge labert derweil von „Vibrationen der Monochromie“ und Yvan meint gedankenschwer: „Da ist etwas, da ist nicht nichts; es ist die Vollendung eines Weges.“ Aber bald geht es nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was Kunst sei, sondern um sie selbst, um das Bild, das jeder sich von den anderen gemacht hat und das nun plötzlich in Frage steht.

Autorin Yasmina Reza, die für das Werk den höchsten französischen Theaterpreis „Prix Molière“ erhalten hat, hat eine ebenso locker schwebende wie tiefgründige Komödie geschrieben, die drei Männer dazu bringt, ihre Gefühle und inneren Seelenzustände zu offenbaren. Luc Feit ist der Psychiater Serge, der Käufer des Bildes. Den Ingenieur Marc spielt Leonard Lansink und den Papierhändler Ivan gibt Heinrich Schafmeister. Das sind drei ausgebuffte Profis, die alle Register theatralischen Könnens, burlesker Überspitzung und, besonders Schafmeister, extrem prallen Aktionismus ziehen. In der Telefonszene nähert er sich gefährlich nahe dem Klamottieren. Die drei Männer-Typen werden bis zur Glaubwürdigkeitsgrenze ausgereizt, diese aber, professionell kontrolliert, niemals überschritten. Für ein begeistert mitgehendes und aufgeräumtes Biberacher Publikum ist das pures sprachliches und optisches Vergnügen.

Sogar eine kurze Schlägerei

Zeitweise werden Freundschaft, Liebe und Vertrauen chaotisch ad absurdum geführt. Die Situation eskaliert. Da gibt es sogar eine kurze Schlägerei, es wird geweint, gewütet, Ehefrauen werden schlechtgemacht: „Du sprichst nur deshalb von Paula, einer Frau, die mein Leben teilt, in diesen unerträglichen Worten, weil du die Art, wie sie den Zigarettenrauch verscheucht, missbilligst?“ Möglicherweise platzt auch schon mal Yvans Trommelfell. Jeder spricht nur noch von sich. Der Anfang vom dann versöhnlichen Ende: Serge und Marc verbünden sich erst mal gegen Yvan, schieben ihm völlig zu Unrecht die Schuld an der Auseinandersetzung zu, spucken ihm die Olivenkerne in die Hand. Und Serge hat dann die Lösung: Er animiert Marc, die weiße Leinwand mit einem roten Filzstift zu bemalen, und mit einer Küchenrolle putzen sie dann gemeinsam den „Antrios“ wieder sauber. Erleichterung. „Gehen wir essen?“

Rezas „Kunst“ wurde ein Welthit, den der Dramatische Verein bereits 1996 in Biberach präsentiert hat. Die Wirkung dieses geistsprühenden Stücks ist enorm. Mit „Kunst“ begann so etwas wie eine weltweite Reza-Begeisterung mit bisher mehr als 1000 Inszenierungen. Und das Publikum amüsierte sich in Biberach wie rund um den Globus über die virtuosen, ebenso lockeren wie hintergründigen Dialoge.