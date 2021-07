Schall erklärt die heimischen Wildkräuter

Eine Wildkräuterführung hat der Deutsche Alpenverein (DAV) Biberach angeboten. Denn Natur- und Umweltschutz sind wichtiger Bestandteil der DAV-Arbeit. Die Plätze in der Führung mit Biologe Rainer Schall waren innerhalb von kurzer Zeit alle belegt.

Wenn vom Deutschen Alpenverein die Rede ist, denken die meisten ans Bergsteigen oder Klettern. Der DAV ist aber mehr als nur ein Bergsportverein. Er ist auch ein anerkannter Naturschutzverband.

„Der Natur- und Umweltschutz ist wesentlicher Bestandteil der Arbeit auf allen Ebenen des DAV“, sagt die Naturschutzreferentin der Sektion Biberach, Claudia Klausner. Er bildet gleichermaßen Querschnittsaufgabe und Vorstandssache. Neben dem klassischen Naturschutz, welcher Bildungsangebote wie Exkursionen, Vorträge und Umwelttipps sowie praktische Naturschutzprojekte vor Ort umfasst, stellt der Klimaschutz eines der zentralen Themen des Deutschen Alpenvereins dar.

Unter dem Motto „Nur was wir kennen, können wir schützen“ bot der DAV eine Wildkräuterführung mit dem Waldpädagogen des Kreisforstamts, Biologe Rainer Schall an. Vielen ist er nicht nur als Natur- und Waldpädagoge, sondern auch als Pilzsachverständiger und Wildkräuterexperte bekannt. So war das Interesse an der Veranstaltung groß und die begrenzte Zahl an Plätzen innerhalb kurzer Zeit vergeben.

Rainer Schall führte rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein in die Welt der heimischen Wildkräuter. Schon nach wenigen Schritten hatte er das erste Pflänzchen in der Hand und erläuterte dessen Merkmale. Diese sicher zu identifizieren ist das eine. Aber auch die Heilwirkung und auch die kulinarischen Vorzüge der Pflanzen interessierte die Teilnehmer. Mit seinem großen Fachwissen, gewürzt mit praktischen Tipps und Geschichten rund um die einzelnen Pflanzen begeisterte Rainer Schall seine Zuhörerschaft. Weil Naturpädagogik ein sinnliches Erlebnis ist, durften alle die Pflanzen anfassen, zerreiben und riechen und natürlich auch essen. Viel zu schnell waren die zwei Stunden um. Da es auch direkt vor der Haustüe noch viel zu entdecken gibt, plant der DAV weitere Veranstaltungen.