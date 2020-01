Schachnachwuchs punktet – und ärgert sich trotzdem

Die zweite Schachmannschaft der Spielgemeinschaft des TSV Reute und der TG Biberach hat am Sonntag in der B-Klasse Süd beim SC Bad Saulgau antreten müssen. Angetrieben vor allem durch ihre U14-Spieler holte die SG mit starker Leistung ein 3:3 und ärgerte sich am Ende doch eher über einen Punktverlust.

Gegen den SC Bad Saulgau hatte die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft (SG) des TSV Reute und der TG Biberach wieder drei U14-Spieler an Bord, musste aber auf Jona Elsässer an Brett zwei verzichten. Saulgau hatte hingegen an den beiden vorderen Brettern ihre Spitzenspieler zur Verfügung, die mit ihrer Wertungszahl und Spielstärke auchin der Landesliga mithalten könnten. Die SG II ließ sich davon aber nicht schocken und begann konzentriert. An Brett drei bestrafte Youngster Erik Hobson gleich die erste Ungenauigkeit seiner Gegnerin. Durch eine Fesselung und ein Abzugsschach konnte er zügig die Dame und einen Läufer gewinnen; der Rest war Formsache.

Spitzenspieler Benedikt Pfeifer hatte unterdessen einen Springer geopfert, um einen Turm zu gewinnen. Dieser stellte sich jedoch als vergiftet heraus, sodass Pfeifer in der Folge seine Dame und bald auch die Partie verlor. Mit einer überraschend ruhigen und langsamen Spielweise sorgte mit Dennis Kiefel der zweite U14-Spieler für die erneute Führung. An Brett fünf hatte er konzentriert Bauer um Bauer gewonnen, schließlich noch einen Springer abgestaubt und am Ende sehenswert Matt gesetzt. Derweil hatte Belanna Haarmann am vierten Brett einen leichten Vorteil aus der Hand gegeben und musste aufpassen, nicht in Nachteil zu geraten. Sie löste das Problem jedoch mit ein paar kreativen Ideen und wickelte in ein sicheres Remis ab.

Damit hatten die drei U14-Spieler starke 2,5 Punkte geholt und es sah nach einem Mannschaftssieg aus. So hatte sich Scott Hobson mit einer einfallsreichen Spielanlage an Brett sechs früh eine Mehrfigur gesichert und war auf dem Weg zum Sieg. Allerdings ließ er erst ein paar Möglichkeiten zur Spielvereinfachung aus und verlor seinen Vorteil am Ende nach einem Aussetzer, sodass er sich mit Remis begnügen musste.

Damit ruhten die Hoffnungen jetzt auf Luca Sörgel, dessen Gegenüber am zweiten Brett aber auf dem Papier mehr als 500 DWZ-Punkte stärker war. Der junge Sörgel spielte dennoch couragiert und hielt seine Partie lange im Gleichgewicht. Im Endspiel verlor er allerdings doch einen Bauern am Damenflügel und konnte die Stellung letztlich nicht mehr halten.

Weiterhin Tabellenzweiter

Mit seiner knappen Niederlage musste sich die SG II nach einer sehr starken Vorstellung gegen auf dem Papier stärkere Saulgauer mit einem 3:3-Unentschieden begnügen. Im Voraus wäre Teamkapitän Rainer Birkenmaier mit dem Punkt zufrieden gewesen, danach fühlte es sich doch fast wie ein Punktverlust an. Dennoch haben sich die Youngster vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz gehalten. Die direkte Konkurrenz hat aber noch ein Spiel weniger.