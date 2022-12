Schach-Youngsters verteidigen Platz zwei in E-Klasse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der E-Klasse erwartete die Spielgemeinschaft II (SG II) des TSV Reute II und der TG Biberach IV kürzlich die TSG Ehingen III. Der Gast ging in Reute zunächst prompt in Führung. Der junge Biber Roshan Hama Karim war an Brett 3 zwar gut aus der Eröffnung gekommen, wurde im Mittelspiel jedoch von einem Grundlinienmatt tödlich erwischt. Für den postwendenden Ausgleich sorgte am vierten Brett Lennard Hutzel. Er hatte seinen Gegner schwer unter Druck gesetzt und erst zahlreiche Figuren, dann die Partie gewonnen. Zudem war die SG II auf dem Weg zu einem klaren Sieg an Brett 2, wo Jacob Glund seinen Gegner förmlich überspielte. Allerdings verlor er im Endspiel kurz den Faden und musste zwischenzeitlich zittern, ehe er nochmals mit Vorteil zurückkam. Schlussendlich verpasste Glund trotzdem den Sieg, da er seinen Gegenüber Patt setzte.

Somit hing alles an Spitzenspieler Xaver Dworschak, der gut eröffnet hatte. Als sein Gegner jedoch die Oberhand gewann, sah sich Dworschak zum Opfer eines Turmes gegen einen Läufer gezwungen. Durch eine Unachtsamkeit verlor er zusätzlich noch einen Turm. Mit aktivem Spiel setzte Dworschak aber dem gegnerischen König zu, erzwang die Rückgabe von Material und ein Dauerschach. Mit dem insgesamt etwas glücklichen Remis endete der Mannschaftskampf am Ende verdient mit einem 2:2 Unentschieden. Die SG II behauptete damit ihren zweiten Tabellenplatz und fährt Ende Januar mit großen Hoffnungen zum Tabellenführer TSV Berghülen IV.