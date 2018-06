Schach, Verbandsliga: Deutlicher Sieg reicht Biberach nicht

Die TG Biberach hat in der Schach-Verbandsliga im letzten Saisonspiel einen klaren 5,5:2,5-Heimsieg gegen Weiße Dame Ulm gefeiert. Trotzdem verpasste die TG den direkten Wiederaufstieg in die dritte Liga, da die Schützenhilfe durch Tübingen ausblieb. Während Biberach sein Soll erfüllte, verlor der SV Tübingen mit 2,5:5,5 gegen Ebersbach, wodurch Biberach nur Platz zwei blieb.

Gegen Ulm ging Biberach direkt mit 1:0 in Führung, da Stanislav Sokratov angesichts des kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfalls seines Gegners kampflos Brett zwei gewann. Während Andreas Schulze nach einem klassischen Eröffnungsfehler seines Gegenübers am vierten Brett ebenfalls frühzeitig auf Gewinn stand, opferte Klaus Bräunlin eine Figur im Zentrum, um die gegnerische Stellung dadurch völlig zu demontieren. Bräunlin gewann schließlich an Brett acht. Dies gelang auch Holger Namyslo am fünften Brett, während TG-Spitzenspieler Wolfgang Mack die Waffen strecken musste. Dafür verwandelte gleich darauf Schulze seine Vorteile zum vollen Punkt, sodass es relativ schnell 4:1 für Biberach stand.

Birkenmaier greift in Trickkiste

Was materiell nach einem Kantersieg roch, erwies sich auf den zweiten Blick jedoch als eine haarige Geschichte. Albrecht Weidel stand mit einem Mehrbauern durchaus auf Gewinn, aber Oliver Weiß befand sich an Brett drei stets unter starkem Druck und sein Gegner hatte bereits Remis abgelehnt. Den neuen und alten Stadtmeister Rainer Birkenmaier hatte es noch schlimmer erwischt, stand er doch in einem Turmendspiel de facto klar auf Verlust. Dann zeigten die Biberacher zum Abschluss aber nochmals den Biss, der sie in der zweiten Saisonhälfte ausgezeichnet hatte. Erst befreite sich Weiß und überlegte gar, ob er mit vollem Risiko auf Gewinn spielen sollte. Er entschied sich aber für ein Remis. Parallel griff Birkenmaier tief in seine Endspieltrickkiste und sorgte am sechsten Brett für ein Remis. Außerdem hatte Weidel inzwischen einen zweiten Mehrbauern. Dort sollte die Geschichte allerdings umgekehrt laufen und der Biberacher musste sich letztlich mit einer Punkteteilung an Brett sieben zufrieden geben. Dennoch stand damit unterm Strich ein verdienter 5,5:2,5-Erfolg.

Ein großer Wermutstropfen ist nun der Abgang von Stanislav Sokratov, der Biberach aus beruflichen und wohnorttechnischen Gründen nach acht Jahren verlässt.

Verbandsliga Württemberg, Gruppe Süd (9. und letzte Runde).

Ergebnisse: Biberach – Weiße Dame Ulm 5,5:2,5; Hohentübingen – Nürtingen 2,5:5,5; Markdorf – Reutlingen 2,5:5,5; Ebersbach – Tübingen 5,5:2,5.

Abschlusstabelle: 1. Ebersbach 39,5 Brettpunkte/14:2 Punkte; 2. TG Biberach 37,5/12:4; 3. Reutlingen 36,5/11:5; 4. Markdorf 29/8:8; 5. Tübingen 32,5/7:9; 6. Weiße Dame Ulm 31,5/7:9; 7. Nürtingen 30,5/6:10; 8. Hohentübingen 30,5/6:10; 9. Balingen 20,5/1:15.